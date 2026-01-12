FON DER LAJEN OSUDILA POLITIKU IKSA I GROKA: "Zgražava me što platforma omogućava korisnicima da digitalnim putem svlače žene i decu

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen osudila je danas politiku platforme društvenih mreža Iks, odnosno mogućnost da korisnici pomoću alata veštačke inteligencije Grok kreiraju seksualno eksplicitne lažne slike (dipfejk).

Foto: Profimedia

- Zgražava me što tehnološka platforma omogućava korisnicima da digitalnim putem svlače žene i decu na internetu. To je nezamislivo ponašanje. A šteta koju takve lažne slike stvaraju veoma je stvarna - rekla je fon der Lajen, a prenosi portal Politiko.

Prema njenim rečima, Evropska unija će biti primorana da nešto učini po tom pitanju ukoliko "Silikonska dolina" ne bude nešto učinila.

Od početka godine više hiljada žena i tinejdžerki, uključujući javne ličnosti, prijavile su da je alat Grok na zahtev korisnika njihove fotografije digitalno menjao kako bi izgledalo da su u bikinijima.

Ranije danas britanski regulator medija Ofkom otvorio je istragu zbog kršenja akona o onlajn bezbednosti (Online Safety Act).

- Izveštaji o Groku koji kreira i deli nelegalne intimne slike i seksualno neprimeren sadržaj koji uključuje decu su duboko zabrinjavajući. Platforme moraju preduzeti odgovarajuće mere da zaštite korisnike u Britaniji, posebno decu - rekao je portparol britanskog regulatora.

Ako Ofkom ustanovi da je Iks prekršio britanske zakone, može da zahteva od platforme da se uskladi sa propisima i nadoknadi štetu, ali i da plati kaznu u iznosu do 18 miliona funti ili 10 odsto globalnog prihoda kompanije.

Istrage su pokrenute i u drugim zemljama u Evropi, uključujući Belgiju, Irsku i Francusku.

(Tanjug)

