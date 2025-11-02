SLATKA PROJA OD VOĆA I TESTA: Starinski kolač koji su pravile naše bake
AKO volite stare, jednostavne i proverene kolače koji mirišu na detinjstvo i bakin šporet, ova slatka proja od voća i testa biće vaš novi omiljeni recept. Pravi se brzo, bez miksera i bez greške, a ukus – kao iz najboljih vremena.
Slatka proja od voća i testa je jedan od onih kolača koji vraćaju osmeh na lice čim zamirišu iz rerne. Mekana, sočna i pomalo karamelasta, sa slatkim pekmezom koji se nežno topi u testu, ovaj kolač je pravi dokaz da su najlepši recepti ujedno i najjednostavniji.Nekada su ga domaćice spremale kada bi poželele nešto slatko „na brzinu“, a danas se sve češće vraćamo ovom starinskom desertu koji ne traži mnogo truda, a oduševljava svakim zalogajem.
Savršen je uz jutarnju kafu, posle ručka ili kao slatkiš koji nestaje dok je još topao. Najlepše od svega – ne morate čak ni voće posebno spremati, dovoljno je malo omiljenog pekmeza, a miris koji se širi kućom podseća na detinjstvo, ljubav i nedeljna porodična okupljanja.
Recept za slatku proju od voća i testa
Sastojci:
- 3 jajeta
- 1 šolja (od 2,5 dl) šećera
- 1 šolja kukuruznog griza
- 1 šolja pšeničnog brašna
- 1 šolja ulja
- 1 šolja mleka
- 1 prašak za pecivo
- 1 vanilin šećer
- nekoliko kašika pekmeza od šljiva
Priprema:
Mikserom ili ručno dobro umutite jaja i šećer dok ne postanu penasta masa.
Dodajte griz, brašno, ulje, mleko, prašak za pecivo i vanilin šećer, pa sve sjedinite da dobijete glatku smesu.
Dobijenu masu sipajte u podmazanu i brašnom posutu tepsiju. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 5 minuta.
Nakon toga izvadite kolač, pa odozgo stavljajte po kašičicu pekmeza na razmake od 2–3 cm. Vratite u rernu i pecite dok blago ne porumeni i postane mekan.
Kada se ohladi, pospite ga šećerom u prahu i uživajte u najjednostavnijem, a tako posebnom ukusu.
Savet:
Umesto džema od šljiva, možete koristiti pekmez od kajsija, višanja ili šumskog voća – svaki daje drugačiju notu. Ova proja je savršena i kada se priprema sa integralnim brašnom ili dodatkom mlevenih oraha za bogatiji ukus.
(SD)
BONUS VIDEO
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)