SLATKA PROJA OD VOĆA I TESTA: Starinski kolač koji su pravile naše bake

AKO volite stare, jednostavne i proverene kolače koji mirišu na detinjstvo i bakin šporet, ova slatka proja od voća i testa biće vaš novi omiljeni recept. Pravi se brzo, bez miksera i bez greške, a ukus – kao iz najboljih vremena.

Slatka proja od voća i testa je jedan od onih kolača koji vraćaju osmeh na lice čim zamirišu iz rerne. Mekana, sočna i pomalo karamelasta, sa slatkim pekmezom koji se nežno topi u testu, ovaj kolač je pravi dokaz da su najlepši recepti ujedno i najjednostavniji.Nekada su ga domaćice spremale kada bi poželele nešto slatko „na brzinu“, a danas se sve češće vraćamo ovom starinskom desertu koji ne traži mnogo truda, a oduševljava svakim zalogajem.

Savršen je uz jutarnju kafu, posle ručka ili kao slatkiš koji nestaje dok je još topao. Najlepše od svega – ne morate čak ni voće posebno spremati, dovoljno je malo omiljenog pekmeza, a miris koji se širi kućom podseća na detinjstvo, ljubav i nedeljna porodična okupljanja.

Recept za slatku proju od voća i testa

Sastojci:

3 jajeta

1 šolja (od 2,5 dl) šećera

1 šolja kukuruznog griza

1 šolja pšeničnog brašna

1 šolja ulja

1 šolja mleka

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

nekoliko kašika pekmeza od šljiva

Priprema:

Mikserom ili ručno dobro umutite jaja i šećer dok ne postanu penasta masa.

Dodajte griz, brašno, ulje, mleko, prašak za pecivo i vanilin šećer, pa sve sjedinite da dobijete glatku smesu.

Dobijenu masu sipajte u podmazanu i brašnom posutu tepsiju. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 5 minuta.

Nakon toga izvadite kolač, pa odozgo stavljajte po kašičicu pekmeza na razmake od 2–3 cm. Vratite u rernu i pecite dok blago ne porumeni i postane mekan.

Kada se ohladi, pospite ga šećerom u prahu i uživajte u najjednostavnijem, a tako posebnom ukusu.

Savet:

Umesto džema od šljiva, možete koristiti pekmez od kajsija, višanja ili šumskog voća – svaki daje drugačiju notu. Ova proja je savršena i kada se priprema sa integralnim brašnom ili dodatkom mlevenih oraha za bogatiji ukus.

