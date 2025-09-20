PUFNASTI KOLAČ OD PUTERA: Ova poslastica se topi u ustima
Mek, mirisan i lagan kao oblak – ovaj kolač od putera je savršen izbor za svaku priliku, od jutarnje kafe do porodičnog druženja.
Sastojci:
- 200 gr putera na sobnoj temperaturi
- 200 gr šećera
- 4 jaja
- 200 gr pšeničnog brašna
- 2 kašičice praška za pecivo
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 100 ml mleka
Priprema:
Umutite puter sa šećerom dok ne postane glatko i pufnasto. Dodajte jaja jedno po jedno, dobro umućujući posle svakog dodavanja. Dodajte vanilu. Prosejte brašno sa praškom za pecivo i dodajte ga naizmenično sa mlekom, lagano mešajući. Sipajte smesu u podmazan i brašnom posut pleh za pečenje. Pecite na 180°C 35-40 minuta ili dok čačkalica umetnuta u pleh ne izađe čista. Ostavite da se ohladi pre nego što izvadite iz tiganja i uživate. Savet: Za dodatni aromatični dodir, dodajte koru limuna ili pomorandže u smesu.
Prijatno!
