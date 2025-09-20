PUFNASTI KOLAČ OD PUTERA: Ova poslastica se topi u ustima

Mek, mirisan i lagan kao oblak – ovaj kolač od putera je savršen izbor za svaku priliku, od jutarnje kafe do porodičnog druženja.

FOTO: Novosti

Sastojci:

200 gr putera na sobnoj temperaturi

200 gr šećera

4 jaja

200 gr pšeničnog brašna

2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica ekstrakta vanile

100 ml mleka

Priprema:

Umutite puter sa šećerom dok ne postane glatko i pufnasto. Dodajte jaja jedno po jedno, dobro umućujući posle svakog dodavanja. Dodajte vanilu. Prosejte brašno sa praškom za pecivo i dodajte ga naizmenično sa mlekom, lagano mešajući. Sipajte smesu u podmazan i brašnom posut pleh za pečenje. Pecite na 180°C 35-40 minuta ili dok čačkalica umetnuta u pleh ne izađe čista. Ostavite da se ohladi pre nego što izvadite iz tiganja i uživate. Savet: Za dodatni aromatični dodir, dodajte koru limuna ili pomorandže u smesu.

Prijatno!