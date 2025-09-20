Torte i kolači

PUFNASTI KOLAČ OD PUTERA: Ova poslastica se topi u ustima

Milena Tomasevic

20. 09. 2025. u 09:00

Mek, mirisan i lagan kao oblak – ovaj kolač od putera je savršen izbor za svaku priliku, od jutarnje kafe do porodičnog druženja.

ПУФНАСТИ КОЛАЧ ОД ПУТЕРА: Ова посластица се топи у устима

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 200 gr putera na sobnoj temperaturi 
  • 200 gr šećera 
  • 4 jaja 
  • 200 gr pšeničnog brašna 
  • 2 kašičice praška za pecivo 
  • 1 kašičica ekstrakta vanile 
  • 100 ml mleka 

Priprema:
Umutite puter sa šećerom dok ne postane glatko i pufnasto. Dodajte jaja jedno po jedno, dobro umućujući posle svakog dodavanja. Dodajte vanilu. Prosejte brašno sa praškom za pecivo i dodajte ga naizmenično sa mlekom, lagano mešajući.  Sipajte smesu u podmazan i brašnom posut pleh za pečenje. Pecite na 180°C 35-40 minuta ili dok čačkalica umetnuta u pleh ne izađe čista. Ostavite da se ohladi pre nego što izvadite iz tiganja i uživate. Savet: Za dodatni aromatični dodir, dodajte koru limuna ili pomorandže u smesu. 

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!

VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!