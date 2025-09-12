ČOKOLADNA TORTA SA BANANAMA: Recept za poslasticu za sve prilike
Sočan kakao biskvit i nežni krem od banane stvaraju kolač koji će osvojiti svakog ljubitelja čokolade i voćnih deserta. Elegantna i kremasta, ova torta izgleda spektakularno i idealna je za rođendane, praznike ili porodična okupljanja.
Sastojci
Čokoladni biskvit (2 sloja)
- 5 jaja
- 150 gr šećera
- 120 gr univerzalnog brašna
- 30 gr kakaa
- 1 kašičica praška za pecivo
- prstohvat soli
- banana krem
- 3 zrele banane
- 250 gr maskarpone sira
- 250 ml guste pavlake ( 30-60%)
- 2 kašike šećera u prahu
- 1 kašika limunovog soka
Dekoracija
- 200 ml guste pavlake (30–36%)
- 2 kašike šećera u prahu
- 1 banana
- nekoliko kapi limunovog soka
Priprema
1. Čokoladni biskvit
Odvojite belanca od žumanaca. Belanca mutite s prstohvatom soli, postepeno dodajući šećer. Dodajte žumanca, pa lagano umešajte prosejano brašno, kakao i prašak za pecivo. Izlijte u okrugli kalup (22–24 cm) i pecite 30–35 minuta na 170 °C. Potpuno ohladite i isecite na dva sloja.
2. Banana krem
Izblendirajte banane s limunovim sokom i šećerom u prahu do glatke mase. Dodajte maskarpone i promešajte, zatim lagano umešajte umućenu pavlaku.
3. Sklapanje torte
Prvi sloj biskvita premažite polovinom banana krema. Pokrijte drugim slojem i premažite ostatkom krema. Ohladite u frižideru najmanje 2 sata.
4. Dekoracija
Umutite pavlaku sa šećerom u prahu do čvrstih vrhova i premažite vrh torte. Dodajte kriške banane, poprskane limunovim sokom da ne potamne.
Prijatno!
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)