ČOKOLADNA TORTA SA BANANAMA: Recept za poslasticu za sve prilike

Sočan kakao biskvit i nežni krem od banane stvaraju kolač koji će osvojiti svakog ljubitelja čokolade i voćnih deserta. Elegantna i kremasta, ova torta izgleda spektakularno i idealna je za rođendane, praznike ili porodična okupljanja.

Sastojci

Čokoladni biskvit (2 sloja)

5 jaja

150 gr šećera

120 gr univerzalnog brašna

30 gr kakaa

1 kašičica praška za pecivo

prstohvat soli

banana krem

3 zrele banane

250 gr maskarpone sira

250 ml guste pavlake ( 30-60%)

2 kašike šećera u prahu

1 kašika limunovog soka

Dekoracija

200 ml guste pavlake (30–36%)

2 kašike šećera u prahu

1 banana

nekoliko kapi limunovog soka

Priprema

1. Čokoladni biskvit

Odvojite belanca od žumanaca. Belanca mutite s prstohvatom soli, postepeno dodajući šećer. Dodajte žumanca, pa lagano umešajte prosejano brašno, kakao i prašak za pecivo. Izlijte u okrugli kalup (22–24 cm) i pecite 30–35 minuta na 170 °C. Potpuno ohladite i isecite na dva sloja.

2. Banana krem

Izblendirajte banane s limunovim sokom i šećerom u prahu do glatke mase. Dodajte maskarpone i promešajte, zatim lagano umešajte umućenu pavlaku.

3. Sklapanje torte

Prvi sloj biskvita premažite polovinom banana krema. Pokrijte drugim slojem i premažite ostatkom krema. Ohladite u frižideru najmanje 2 sata.

4. Dekoracija

Umutite pavlaku sa šećerom u prahu do čvrstih vrhova i premažite vrh torte. Dodajte kriške banane, poprskane limunovim sokom da ne potamne.

Prijatno!