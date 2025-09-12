Torte i kolači

ČOKOLADNA TORTA SA BANANAMA: Recept za poslasticu za sve prilike

Milena Tomasevic

12. 09. 2025. u 14:47

Sočan kakao biskvit i nežni krem od banane stvaraju kolač koji će osvojiti svakog ljubitelja čokolade i voćnih deserta. Elegantna i kremasta, ova torta izgleda spektakularno i idealna je za rođendane, praznike ili porodična okupljanja.

ЧОКОЛАДНА ТОРТА СА БАНАНАМА: Рецепт за посластицу за све прилике

FOTO: Novosti

Sastojci

Čokoladni biskvit (2 sloja)

  • 5 jaja
  • 150 gr šećera
  • 120 gr univerzalnog brašna
  • 30 gr kakaa
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • banana krem
  • 3 zrele banane
  • 250 gr maskarpone sira
  • 250 ml guste pavlake ( 30-60%)
  • 2 kašike šećera u prahu
  • 1 kašika limunovog soka

Dekoracija

  • 200 ml guste pavlake (30–36%)
  • 2 kašike šećera u prahu
  • 1 banana
  • nekoliko kapi limunovog soka

Priprema

1. Čokoladni biskvit

Odvojite belanca od žumanaca. Belanca mutite s prstohvatom soli, postepeno dodajući šećer. Dodajte žumanca, pa lagano umešajte prosejano brašno, kakao i prašak za pecivo. Izlijte u okrugli kalup (22–24 cm) i pecite 30–35 minuta na 170 °C. Potpuno ohladite i isecite na dva sloja.

2. Banana krem

Izblendirajte banane s limunovim sokom i šećerom u prahu do glatke mase. Dodajte maskarpone i promešajte, zatim lagano umešajte umućenu pavlaku.

3. Sklapanje torte

Prvi sloj biskvita premažite polovinom banana krema. Pokrijte drugim slojem i premažite ostatkom krema. Ohladite u frižideru najmanje 2 sata.

4. Dekoracija

Umutite pavlaku sa šećerom u prahu do čvrstih vrhova i premažite vrh torte. Dodajte kriške banane, poprskane limunovim sokom da ne potamne.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!