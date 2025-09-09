KOLAČ OD LIMUNA I BOROVNICA: Recept za osvežavajuću poslasticu

Savršen spoj slatkoće borovnica i kiselkastog ukusa limuna daje ovom kolaču jedinstvenu svežinu. Lagan, sočan i aromatičan, idealan je i uz kafu i kao svečani desert koji će osvojiti svakog gosta.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za kore:

2 ½ šolje brašna za pečenje

2 ½ kašičice praška za pecivo

½ kašičice soli

¾ šolje neslanog putera, omekšalog

1 ¾ šolje kristalnog šećera

kora od 2 limuna

3 jaja

1 kašičica ekstrakta vanile

¾ šolje mleka + 1 kašika soka od limuna (zamena za mlaćenicu)

¼ šolje svežeg soka od limuna

1 ½ šolje svežih borovnica, pomešanih sa 1 kašikom brašna

Za glazuru:

225 g krem sira, omekšalog

½ šolje neslanog putera, omekšalog

4 šolje šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile

2 kašike svežeg soka od limuna

Za ukrašavanje:

kriške limuna

sveže borovnice

kora limuna

Priprema

Zagrejte rernu na 175°C i podmažite dva okrugla kalupa (23 cm). U posudi izmešajte brašno, prašak za pecivo i so. U drugoj posudi umutite puter, šećer i koru limuna dok smesa ne postane svetla i pahuljasta. Dodajte jaja jedno po jedno i umiksajte vanilu.Naizmenično dodajte suve sastojke i mleko sa limunovim sokom, počevši i završavajući suvim sastojcima. Umešajte i svež sok od limuna. Pažljivo dodajte borovnice posute brašnom. Testo rasporedite u dva kalupa i pecite 30–35 minuta. Ohladite kore. Za glazuru umutite krem sir i puter, postepeno dodajte šećer u prahu, pa vanilu i sok od limuna. Premažite prvu koru, stavite drugu i prekrijte celu tortu glazurom. Po želji ukrasite kriškama limuna, borovnicama i korom limuna.

Prijatno!