KOLAČ OD LIMUNA I BOROVNICA: Recept za osvežavajuću poslasticu

Milena Tomasevic

09. 09. 2025. u 18:13

Savršen spoj slatkoće borovnica i kiselkastog ukusa limuna daje ovom kolaču jedinstvenu svežinu. Lagan, sočan i aromatičan, idealan je i uz kafu i kao svečani desert koji će osvojiti svakog gosta.

КОЛАЧ ОД ЛИМУНА И БОРОВНИЦА: Рецепт за освежавајућу посластицу

FOTO: Novosti

Sastojci

Za kore:

  • 2 ½ šolje brašna za pečenje
  • 2 ½ kašičice praška za pecivo
  • ½ kašičice soli
  • ¾ šolje neslanog putera, omekšalog
  • 1 ¾ šolje kristalnog šećera
  • kora od 2 limuna
  • 3 jaja
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • ¾ šolje mleka + 1 kašika soka od limuna (zamena za mlaćenicu)
  • ¼ šolje svežeg soka od limuna
  • 1 ½ šolje svežih borovnica, pomešanih sa 1 kašikom brašna

Za glazuru:

  • 225 g krem sira, omekšalog
  • ½ šolje neslanog putera, omekšalog
  • 4 šolje šećera u prahu
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 2 kašike svežeg soka od limuna

Za ukrašavanje:

  • kriške limuna
  • sveže borovnice
  • kora limuna

Priprema

Zagrejte rernu na 175°C i podmažite dva okrugla kalupa (23 cm). U posudi izmešajte brašno, prašak za pecivo i so. U drugoj posudi umutite puter, šećer i koru limuna dok smesa ne postane svetla i pahuljasta. Dodajte jaja jedno po jedno i umiksajte vanilu.Naizmenično dodajte suve sastojke i mleko sa limunovim sokom, počevši i završavajući suvim sastojcima. Umešajte i svež sok od limuna. Pažljivo dodajte borovnice posute brašnom. Testo rasporedite u dva kalupa i pecite 30–35 minuta. Ohladite kore. Za glazuru umutite krem sir i puter, postepeno dodajte šećer u prahu, pa vanilu i sok od limuna. Premažite prvu koru, stavite drugu i prekrijte celu tortu glazurom. Po želji ukrasite kriškama limuna, borovnicama i korom limuna.

Prijatno!

