KOLAČ OD LIMUNA I BOROVNICA: Recept za osvežavajuću poslasticu
Savršen spoj slatkoće borovnica i kiselkastog ukusa limuna daje ovom kolaču jedinstvenu svežinu. Lagan, sočan i aromatičan, idealan je i uz kafu i kao svečani desert koji će osvojiti svakog gosta.
Sastojci
Za kore:
- 2 ½ šolje brašna za pečenje
- 2 ½ kašičice praška za pecivo
- ½ kašičice soli
- ¾ šolje neslanog putera, omekšalog
- 1 ¾ šolje kristalnog šećera
- kora od 2 limuna
- 3 jaja
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- ¾ šolje mleka + 1 kašika soka od limuna (zamena za mlaćenicu)
- ¼ šolje svežeg soka od limuna
- 1 ½ šolje svežih borovnica, pomešanih sa 1 kašikom brašna
Za glazuru:
- 225 g krem sira, omekšalog
- ½ šolje neslanog putera, omekšalog
- 4 šolje šećera u prahu
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 2 kašike svežeg soka od limuna
Za ukrašavanje:
- kriške limuna
- sveže borovnice
- kora limuna
Priprema
Zagrejte rernu na 175°C i podmažite dva okrugla kalupa (23 cm). U posudi izmešajte brašno, prašak za pecivo i so. U drugoj posudi umutite puter, šećer i koru limuna dok smesa ne postane svetla i pahuljasta. Dodajte jaja jedno po jedno i umiksajte vanilu.Naizmenično dodajte suve sastojke i mleko sa limunovim sokom, počevši i završavajući suvim sastojcima. Umešajte i svež sok od limuna. Pažljivo dodajte borovnice posute brašnom. Testo rasporedite u dva kalupa i pecite 30–35 minuta. Ohladite kore. Za glazuru umutite krem sir i puter, postepeno dodajte šećer u prahu, pa vanilu i sok od limuna. Premažite prvu koru, stavite drugu i prekrijte celu tortu glazurom. Po želji ukrasite kriškama limuna, borovnicama i korom limuna.
Prijatno!
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)