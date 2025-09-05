Torte i kolači

BRAUNI ZA SAMO PET MINUTA: Idealno za nestrpljive ljubitelje čokolade

Jovana Švedić

05. 09. 2025. u 18:20

ZA SVE ljubitelje čokolade koji nemaju vremena za dugo pečenje, stiže savršen recept za sočne braunije iz mikrotalasne rerne, gotove za svega pet minuta.

Sastojci:

  • 150 g slanog putera 
  • 150 g šećera u prahu 
  • 1 kašičica ekstrakta vanile (vanilin šećer)
  • 2 kašike mleka
  • 2 srednja jaja, umućena
  • 50 g belog brašna 
  • 75 g kakao praha bez šećera
  • 80 g sitno isečene mlečne čokolade

Priprema

  1. Iseći puter na kockice i staviti u staklenu ili keramičku posudu. Zagrevati u mikrotalasnoj u intervalima od po 20 sekundi, dok se ne otopi. Izvaditi, malo zavrteti posudu da se oblože ivice, pa puter preliti u veću činiju za mešanje.
  2. Dodati šećer u otopljeni puter i dobro umutiti ručno ili mikserom, dok smesa ne postane kremasta i sjajna.
  3. U posebnoj čaši/činiji izmešati vanilu, mleko i umućena jaja. Postepeno sipati u smešu sa puterom i šećerom, mućkajući posle svakog dodavanja, da se sve dobro sjedini.
  4. Prosejati brašno i kakao, pa lagano umešati u smesu. Na kraju dodati seckanu čokoladu.
  5. Preliti smešu nazad u namašćenu posudu i ravnomerno rasporediti špatulom. Peći u mikrotalasnoj 5 minuta na 100% snage (900W).*** Kolač treba da se podigne i bude čvrst na dodir, ali može biti mekan u sredini – doće do pune strukture dok se hladi.
  6. Izvaditi iz mikrotalasne i ostaviti da se hladi najmanje 20 minuta. Seći na 8 kvadrata. Čuvati u hermetički zatvorenoj posudi do 3 dana.

Savet

***Iako po recepturi stoji da 5 minuta na 900W u mikrotalasnoj odlično funkcioniše, pratite proces – jer različite mikrotalasne mogu imati male razlike u snazi.

Takođe, za ljubitelje citrusnih nota, predlog je da zamenite kašičicu vanile sa kašičicom arome pomorandže. 

