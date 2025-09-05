BRAUNI ZA SAMO PET MINUTA: Idealno za nestrpljive ljubitelje čokolade

ZA SVE ljubitelje čokolade koji nemaju vremena za dugo pečenje, stiže savršen recept za sočne braunije iz mikrotalasne rerne, gotove za svega pet minuta.

Unsplash

Sastojci:

150 g slanog putera

150 g šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile (vanilin šećer)

2 kašike mleka

2 srednja jaja, umućena

50 g belog brašna

75 g kakao praha bez šećera

80 g sitno isečene mlečne čokolade

Unsplash

Priprema

Iseći puter na kockice i staviti u staklenu ili keramičku posudu. Zagrevati u mikrotalasnoj u intervalima od po 20 sekundi, dok se ne otopi. Izvaditi, malo zavrteti posudu da se oblože ivice, pa puter preliti u veću činiju za mešanje. Dodati šećer u otopljeni puter i dobro umutiti ručno ili mikserom, dok smesa ne postane kremasta i sjajna. U posebnoj čaši/činiji izmešati vanilu, mleko i umućena jaja. Postepeno sipati u smešu sa puterom i šećerom, mućkajući posle svakog dodavanja, da se sve dobro sjedini. Prosejati brašno i kakao, pa lagano umešati u smesu. Na kraju dodati seckanu čokoladu. Preliti smešu nazad u namašćenu posudu i ravnomerno rasporediti špatulom. Peći u mikrotalasnoj 5 minuta na 100% snage (900W).*** Kolač treba da se podigne i bude čvrst na dodir, ali može biti mekan u sredini – doće do pune strukture dok se hladi. Izvaditi iz mikrotalasne i ostaviti da se hladi najmanje 20 minuta. Seći na 8 kvadrata. Čuvati u hermetički zatvorenoj posudi do 3 dana.

Savet

***Iako po recepturi stoji da 5 minuta na 900W u mikrotalasnoj odlično funkcioniše, pratite proces – jer različite mikrotalasne mogu imati male razlike u snazi.

Takođe, za ljubitelje citrusnih nota, predlog je da zamenite kašičicu vanile sa kašičicom arome pomorandže.