BRAUNI ZA SAMO PET MINUTA: Idealno za nestrpljive ljubitelje čokolade
ZA SVE ljubitelje čokolade koji nemaju vremena za dugo pečenje, stiže savršen recept za sočne braunije iz mikrotalasne rerne, gotove za svega pet minuta.
Sastojci:
- 150 g slanog putera
- 150 g šećera u prahu
- 1 kašičica ekstrakta vanile (vanilin šećer)
- 2 kašike mleka
- 2 srednja jaja, umućena
- 50 g belog brašna
- 75 g kakao praha bez šećera
- 80 g sitno isečene mlečne čokolade
Priprema
- Iseći puter na kockice i staviti u staklenu ili keramičku posudu. Zagrevati u mikrotalasnoj u intervalima od po 20 sekundi, dok se ne otopi. Izvaditi, malo zavrteti posudu da se oblože ivice, pa puter preliti u veću činiju za mešanje.
- Dodati šećer u otopljeni puter i dobro umutiti ručno ili mikserom, dok smesa ne postane kremasta i sjajna.
- U posebnoj čaši/činiji izmešati vanilu, mleko i umućena jaja. Postepeno sipati u smešu sa puterom i šećerom, mućkajući posle svakog dodavanja, da se sve dobro sjedini.
- Prosejati brašno i kakao, pa lagano umešati u smesu. Na kraju dodati seckanu čokoladu.
- Preliti smešu nazad u namašćenu posudu i ravnomerno rasporediti špatulom. Peći u mikrotalasnoj 5 minuta na 100% snage (900W).*** Kolač treba da se podigne i bude čvrst na dodir, ali može biti mekan u sredini – doće do pune strukture dok se hladi.
- Izvaditi iz mikrotalasne i ostaviti da se hladi najmanje 20 minuta. Seći na 8 kvadrata. Čuvati u hermetički zatvorenoj posudi do 3 dana.
Savet
***Iako po recepturi stoji da 5 minuta na 900W u mikrotalasnoj odlično funkcioniše, pratite proces – jer različite mikrotalasne mogu imati male razlike u snazi.
Takođe, za ljubitelje citrusnih nota, predlog je da zamenite kašičicu vanile sa kašičicom arome pomorandže.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)