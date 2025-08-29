KREMASTI BADEM SEMIFREDO: Recept za kremasti desert
Ako tražite desert koji je lagan kao oblak, a bogat u ukusu, onda je ovaj kremasti badem semifredo pravi izbor. Kombinacija hrskavih pečenih badema, nežne kreme i osvežavajuće hladnoće čini ga savršenim kolačem bez pečenja.
- 3 belanceta
- 3 žumanca
- 2 šolje šećera u prahu
- 450 gr slatke pavlake
- prstohvat vanile
- 1 šolja pečenih, seckanih badema
Priprema
Belanca
Umutiti belanca u čvrst sneg.Dodati jednu šolju šećera u prahu postepeno, dok se ne dobije sjajna i čvrsta masa.
Žumanca
U drugoj činiji umutiti žumanca sa drugom šoljom šećera u prahu i prstohvatom vanile, dok ne postanu svetla i kremasta.
Šlag
Umutiti pavlaku u čvrst šlag.
Spojiti sve. Umešati žumanca u šlag lagano. Potom dodati i belanca, mešati špatulom da masa ostane vazdušasta. Dodajte bademe. Pečene bademe sitno ili grubo iseckati, pa ubaciti u krem.
Formiranje i zamrzavanje
Sipati u kalup ili tepsiju obloženu folijom. Po želji posuti dodatnim bademima. Zamrznuti najmanje 6 sati.
Serviranje
Služiti u kriškama, ukrasiti listićima nane ili malo šećera u prahu.
Prijatno!
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)