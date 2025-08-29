KREMASTI BADEM SEMIFREDO: Recept za kremasti desert

Ako tražite desert koji je lagan kao oblak, a bogat u ukusu, onda je ovaj kremasti badem semifredo pravi izbor. Kombinacija hrskavih pečenih badema, nežne kreme i osvežavajuće hladnoće čini ga savršenim kolačem bez pečenja.

FOTO: Novosti





3 belanceta

3 žumanca

2 šolje šećera u prahu

450 gr slatke pavlake

prstohvat vanile

1 šolja pečenih, seckanih badema

Priprema

Belanca

Umutiti belanca u čvrst sneg.Dodati jednu šolju šećera u prahu postepeno, dok se ne dobije sjajna i čvrsta masa.

Žumanca

U drugoj činiji umutiti žumanca sa drugom šoljom šećera u prahu i prstohvatom vanile, dok ne postanu svetla i kremasta.

Šlag

Umutiti pavlaku u čvrst šlag.

Spojiti sve. Umešati žumanca u šlag lagano. Potom dodati i belanca, mešati špatulom da masa ostane vazdušasta. Dodajte bademe. Pečene bademe sitno ili grubo iseckati, pa ubaciti u krem.

Formiranje i zamrzavanje

Sipati u kalup ili tepsiju obloženu folijom. Po želji posuti dodatnim bademima. Zamrznuti najmanje 6 sati.

Serviranje

Služiti u kriškama, ukrasiti listićima nane ili malo šećera u prahu.

Prijatno!