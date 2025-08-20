Torte i kolači

JABUKE U LISNATOM TESTU SA BADEMIMA I CIMETOM: Recept za jednostavan desert

Milena Tomasevic

20. 08. 2025. u 11:00

Jabuke u lisnatom testu sa bademima i cimetom spajaju topli, mirisni ukus jeseni sa hrskavom, zlatnom koricom. Ovaj desert je jednostavan za pripremu, a izgleda i miriše kao da stiže pravo iz pekare.

ЈАБУКЕ У ЛИСНАТОМ ТЕСТУ СА БАДЕМИМА И ЦИМЕТОМ: Рецепт за једноставан десерт

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 pleh lisnatog testa
  • 4 srednje jabuke
  • 1 kašičica putera
  • 3 kašike džema od kajsija ili jabuka
  • 70 gr badema
  • 1 kašičica cimeta

Priprema:

Zagrejte rernu na 190°C. U pleh stavite papir za pečenje i razvijeno lisnato testo. Nožem lagano urežite ivicu testa na 1 cm od ruba (da dobijete ram). Jabuke oljuštite i isecite na kriške ili kockice. U tiganj stavite puter i jabuke, dinstajte oko 5 minuta. Dodajte džem i cimet, mešajte dok se smesa ne zgusne. Rasporedite punjenje po testu, ostavljajući 1 cm prazne ivice. Bademe iseckajte i pospite preko jabuka. Pecite 25–30 minuta dok testo ne postane zlatno i hrskavo. Isecite na kriške i poslužite, po želji sa kuglom sladoleda.

Prijatno!

