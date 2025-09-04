JEDNOSTAVNA KREMASTA ČORBA OD PEČURAKA –Recept za ukusnu čorbu
Ako volite supe koje greju i telo i dušu, ova čorba od pečuraka je idealan izbor. Brzo se priprema, od nekoliko osnovnih namirnica, a rezultat je mirisna i baršunasta kremasta čorba koja će vas odmah osvojiti.
Sastojci
- 2 kašike putera
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 glavica crnog luka (sitno seckana)
- 3 čena belog luka (mlevena)
- 450 gr pečuraka (šampinjona), na kriške
- 60 ml brašna
- 1 l povrtnog bujona
- 250 ml pavlake
- 1/2 kašičice sušenog timijana
- so i biber, po ukusu
Priprema
U šerpi zagrejte puter i maslinovo ulje, pa dinstajte crni i beli luk dok ne omekšaju. Dodajte pečurke i pržite dok ne pusti sok i blago porumeni. Umešajte brašno, dobro promešajte i postepeno sipajte bujon, mešajući da ne bude grudvica.Dodajte timijan, so i biber, pa kuvajte 10–15 minuta. Sipajte pavlaku, promešajte i kuvajte još 2–3 minuta da čorba postane kremasta. Poslužite toplo, uz parče domaćeg hleba ili krutone.
Prijatno!
