JEDNOSTAVNA KREMASTA ČORBA OD PEČURAKA –Recept za ukusnu čorbu

Milena Tomasevic

04. 09. 2025. u 21:22

Ako volite supe koje greju i telo i dušu, ova čorba od pečuraka je idealan izbor. Brzo se priprema, od nekoliko osnovnih namirnica, a rezultat je mirisna i baršunasta kremasta čorba koja će vas odmah osvojiti.

Sastojci

  • 2 kašike putera
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 glavica crnog luka (sitno seckana)
  • 3 čena belog luka (mlevena)
  • 450 gr pečuraka (šampinjona), na kriške
  • 60 ml brašna
  • 1 l povrtnog bujona
  • 250 ml pavlake
  • 1/2 kašičice sušenog timijana
  • so i biber, po ukusu

Priprema

U šerpi zagrejte puter i maslinovo ulje, pa dinstajte crni i beli luk dok ne omekšaju. Dodajte pečurke i pržite dok ne pusti sok i blago porumeni. Umešajte brašno, dobro promešajte i postepeno sipajte bujon, mešajući da ne bude grudvica.Dodajte timijan, so i biber, pa kuvajte 10–15 minuta. Sipajte pavlaku, promešajte i kuvajte još 2–3 minuta da čorba postane kremasta. Poslužite toplo, uz parče domaćeg hleba ili krutone.

