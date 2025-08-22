Salate i čorbe

SALATA OD KINOE SA POVRĆEM, ORASIMA I SVEŽIM BILJEM-Recept za svežu letnju salatu

Milena Tomasevic

22. 08. 2025. u 16:12

Salata od kinoe sa svežim povrćem i začinima je lagan i zdrav obrok, savršen za letnje dane.

САЛАТА ОД КИНОЕ СА ПОВРЋЕМ, ОРАСИМА И СВЕЖИМ БИЉЕМ-Рецепт за свежу летњу салату

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 1 šolja kinoe
  • 2 kašike maslinovog ulja (za dinstanje)
  • 2 šargarepe (rendane)
  • 2 limuna (sok i kora)
  • 5 mladih lukova
  • 1/2 šolje kuvanog kukuruza
  • 1 crvena paprika
  • 1 žuta paprika
  • 1 šolja iseckanih kiselih krastavaca
  • 1/2 šolje seckanih oraha
  • 1 šaka sveže nane
  • svež kopar i peršun (po ukusu)
  • još 2 kašike maslinovog ulja
  • so (po ukusu)

Priprema:

U dubokom tiganju zagrejte 2 kašike maslinovog ulja. Dodajte rendanu šargarepu i dinstajte 1–2 minuta.Dodajte šolju oprane kinoe, promešajte i dinstajte još 1–2 minuta.Dodajte 2 šolje ključale vode, sok od 2 limuna i so.Kuvajte poklopljeno na srednjoj temperaturi oko 15 minuta, dok kinoa ne upije svu tečnost i zrnca ne postanu prozirna. Ostavite da se prohladi i rastresite viljuškom.

U međuvremenu iseckajte paprike na kockice, krastavce na kolutiće, a sveže bilje sitno. Mladi luk isecite na tanke kolutove, orahe usitnite. Kada se kinoa prohladi, dodajte povrće, bilje i krastavce. Prelijte sa još 2 kašike maslinovog ulja i dobro izmešajte.Posipajte seckane orahe odozgo i poslužite.

Prijatno!

