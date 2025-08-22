SALATA OD KINOE SA POVRĆEM, ORASIMA I SVEŽIM BILJEM-Recept za svežu letnju salatu

Salata od kinoe sa svežim povrćem i začinima je lagan i zdrav obrok, savršen za letnje dane.

FOTO: Novosti





1 šolja kinoe

2 kašike maslinovog ulja (za dinstanje)

2 šargarepe (rendane)

2 limuna (sok i kora)

5 mladih lukova

1/2 šolje kuvanog kukuruza

1 crvena paprika

1 žuta paprika

1 šolja iseckanih kiselih krastavaca

1/2 šolje seckanih oraha

1 šaka sveže nane

svež kopar i peršun (po ukusu)

još 2 kašike maslinovog ulja

so (po ukusu)

Priprema:

U dubokom tiganju zagrejte 2 kašike maslinovog ulja. Dodajte rendanu šargarepu i dinstajte 1–2 minuta.Dodajte šolju oprane kinoe, promešajte i dinstajte još 1–2 minuta.Dodajte 2 šolje ključale vode, sok od 2 limuna i so.Kuvajte poklopljeno na srednjoj temperaturi oko 15 minuta, dok kinoa ne upije svu tečnost i zrnca ne postanu prozirna. Ostavite da se prohladi i rastresite viljuškom.

U međuvremenu iseckajte paprike na kockice, krastavce na kolutiće, a sveže bilje sitno. Mladi luk isecite na tanke kolutove, orahe usitnite. Kada se kinoa prohladi, dodajte povrće, bilje i krastavce. Prelijte sa još 2 kašike maslinovog ulja i dobro izmešajte.Posipajte seckane orahe odozgo i poslužite.

Prijatno!