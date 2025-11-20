REBARCA SA KROMPIROM I SLANINOM: Sočno, aromatično i savršeno za porodičnu večeru

Ovaj recept kombinuje meko goveđe meso, hrskavu slaninu i nežan krompir. Dugim kuvanjem ukusi se savršeno sjedinjuju, a rezultat je jelo koje će zadovoljiti sva nepca.

FOTO: Novosti

Sastojci:

1,5 kg goveđih rebaraca, isečenih na komade

So i biber po ukusu

Seckani peršun po ukusu

4 kašike ulja

250 g iseckane slanine

1 seckani crni luk

2 kocke goveđeg bujona

2 litra vrele vode

1 kg krompira, isečenog na komade

Priprema:

Rebarca posolite i pobiberite. Zagrejte ulje u velikoj šerpi na jakoj vatri i dodajte komade rebaraca. Pržite dok ne porumene sa svih strana. Dodajte slaninu i seckani crni luk. Pržite oko 3–4 minuta dok ne zamirišu i počnu da porumene. Dodajte kocke bujona i vrelu vodu tako da pokrije meso. Smanjite vatru na srednje-nisku, poklopite i kuvajte oko 1,5–2 sata, povremeno mešajući, dok meso ne postane meko. Dodajte komade krompira, proverite da je dovoljno vode da krompir bude pokriven. Poklopite i kuvajte još 30–40 minuta, dok krompir ne omekša.

Pre serviranja, pospite seckanim peršunom. Poslužite toplo.

Uživajte!