REBARCA SA KROMPIROM I SLANINOM: Sočno, aromatično i savršeno za porodičnu večeru

Milena Tomasevic

20. 11. 2025. u 19:00

Ovaj recept kombinuje meko goveđe meso, hrskavu slaninu i nežan krompir. Dugim kuvanjem ukusi se savršeno sjedinjuju, a rezultat je jelo koje će zadovoljiti sva nepca.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1,5 kg goveđih rebaraca, isečenih na komade
  • So i biber po ukusu
  • Seckani peršun po ukusu
  • 4 kašike ulja
  • 250 g iseckane slanine
  • 1 seckani crni luk
  • 2 kocke goveđeg bujona
  • 2 litra vrele vode
  • 1 kg krompira, isečenog na komade

Priprema:

Rebarca posolite i pobiberite. Zagrejte ulje u velikoj šerpi na jakoj vatri i dodajte komade rebaraca. Pržite dok ne porumene sa svih strana. Dodajte slaninu i seckani crni luk. Pržite oko 3–4 minuta dok ne zamirišu i počnu da porumene. Dodajte kocke bujona i vrelu vodu tako da pokrije meso. Smanjite vatru na srednje-nisku, poklopite i kuvajte oko 1,5–2 sata, povremeno mešajući, dok meso ne postane meko. Dodajte komade krompira, proverite da je dovoljno vode da krompir bude pokriven. Poklopite i kuvajte još 30–40 minuta, dok krompir ne omekša.

Pre serviranja, pospite seckanim peršunom. Poslužite toplo.

Uživajte!

