HRSKAVA PILETINA U KREMASTOM SOSU: Prilog pomfrit i zelena boranija

Milena Tomasevic

30. 09. 2025. u 08:15

Sočna piletina u hrskavom pohu, ukusan kremasti sos, domaći pomfrit i sveža zelena boranija – kombinacija koja osvaja svakog! Obavezno probajte – ovo je recept koji vredi ponoviti! ?

FOTO: Novosti

Sastojci

Za piletinu:

  • 2 pileća fileta
  • 1 jaje
  • ½ šolje prezli
  • ⅓ šolje brašna
  • 1 kašičica mlevene paprike
  • so i biber
  • ulje za prženje

Za sos:

  • 200 ml pavlake (30%)
  • 1 kašičica senfa
  • 1 čen belog luka (presovan)
  • ½ kašičice bibera (po ukusu)
  • prstohvat čilija ili ljute papričice

Dodaci:

  • pomfrit (domaći ili zamrznut)
  • 200 gr zelene boranije (sveže ili zamrznute)
  • 1 kašika putera
  • seckani peršun za ukras

Priprema

Pomfrit:
Oljuštite i isecite krompir, pa ga ispecite u rerni ili tiganju do zlatne boje.
Ako koristite zamrznuti, pripremite po uputstvu sa pakovanja.

Piletina:
Isecite filete po dužini na tanje komade, začinite solju, biberom i paprikom. Uvaljajte u brašno, zatim u umućeno jaje i na kraju u prezle. Pržite u vrelom ulju 3–4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu.

Sos:
U šerpi zagrejte pavlaku, dodajte senf, beli luk, biber i čili. Kuvajte 3–4 minuta na laganoj vatri, dok se ne zgusne i arome se ne spoje.

Zelena boranija:
Ako je sveža, najpre je kratko obarite u slanoj vodi (5–6 minuta), pa ocedite. U tiganju rastopite puter i dodajte boraniju. Pržite 3–4 minuta dok ne omekša, ali ostane svetlo zelena i hrskava. Po želji posolite i dodajte malo bibera.

Serviranje:
Na tanjir rasporedite hrskavu piletinu, prelijte toplim sosom, dodajte pomfrit i zelenu boraniju. Pospite seckanim peršunom i poslužite odmah.

Uživajte!

