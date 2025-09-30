HRSKAVA PILETINA U KREMASTOM SOSU: Prilog pomfrit i zelena boranija

Sočna piletina u hrskavom pohu, ukusan kremasti sos, domaći pomfrit i sveža zelena boranija – kombinacija koja osvaja svakog! Obavezno probajte – ovo je recept koji vredi ponoviti! ?

FOTO: Novosti

Sastojci

Za piletinu:

2 pileća fileta

1 jaje

½ šolje prezli

⅓ šolje brašna

1 kašičica mlevene paprike

so i biber

ulje za prženje

Za sos:

200 ml pavlake (30%)

1 kašičica senfa

1 čen belog luka (presovan)

½ kašičice bibera (po ukusu)

prstohvat čilija ili ljute papričice

Dodaci:

pomfrit (domaći ili zamrznut)

200 gr zelene boranije (sveže ili zamrznute)

1 kašika putera

seckani peršun za ukras

Priprema

Pomfrit:

Oljuštite i isecite krompir, pa ga ispecite u rerni ili tiganju do zlatne boje.

Ako koristite zamrznuti, pripremite po uputstvu sa pakovanja.

Piletina:

Isecite filete po dužini na tanje komade, začinite solju, biberom i paprikom. Uvaljajte u brašno, zatim u umućeno jaje i na kraju u prezle. Pržite u vrelom ulju 3–4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu.

Sos:

U šerpi zagrejte pavlaku, dodajte senf, beli luk, biber i čili. Kuvajte 3–4 minuta na laganoj vatri, dok se ne zgusne i arome se ne spoje.

Zelena boranija:

Ako je sveža, najpre je kratko obarite u slanoj vodi (5–6 minuta), pa ocedite. U tiganju rastopite puter i dodajte boraniju. Pržite 3–4 minuta dok ne omekša, ali ostane svetlo zelena i hrskava. Po želji posolite i dodajte malo bibera.

Serviranje:

Na tanjir rasporedite hrskavu piletinu, prelijte toplim sosom, dodajte pomfrit i zelenu boraniju. Pospite seckanim peršunom i poslužite odmah.

Uživajte!