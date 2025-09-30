HRSKAVA PILETINA U KREMASTOM SOSU: Prilog pomfrit i zelena boranija
Sočna piletina u hrskavom pohu, ukusan kremasti sos, domaći pomfrit i sveža zelena boranija – kombinacija koja osvaja svakog! Obavezno probajte – ovo je recept koji vredi ponoviti! ?
Sastojci
Za piletinu:
- 2 pileća fileta
- 1 jaje
- ½ šolje prezli
- ⅓ šolje brašna
- 1 kašičica mlevene paprike
- so i biber
- ulje za prženje
Za sos:
- 200 ml pavlake (30%)
- 1 kašičica senfa
- 1 čen belog luka (presovan)
- ½ kašičice bibera (po ukusu)
- prstohvat čilija ili ljute papričice
Dodaci:
- pomfrit (domaći ili zamrznut)
- 200 gr zelene boranije (sveže ili zamrznute)
- 1 kašika putera
- seckani peršun za ukras
Priprema
Pomfrit:
Oljuštite i isecite krompir, pa ga ispecite u rerni ili tiganju do zlatne boje.
Ako koristite zamrznuti, pripremite po uputstvu sa pakovanja.
Piletina:
Isecite filete po dužini na tanje komade, začinite solju, biberom i paprikom. Uvaljajte u brašno, zatim u umućeno jaje i na kraju u prezle. Pržite u vrelom ulju 3–4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu.
Sos:
U šerpi zagrejte pavlaku, dodajte senf, beli luk, biber i čili. Kuvajte 3–4 minuta na laganoj vatri, dok se ne zgusne i arome se ne spoje.
Zelena boranija:
Ako je sveža, najpre je kratko obarite u slanoj vodi (5–6 minuta), pa ocedite. U tiganju rastopite puter i dodajte boraniju. Pržite 3–4 minuta dok ne omekša, ali ostane svetlo zelena i hrskava. Po želji posolite i dodajte malo bibera.
Serviranje:
Na tanjir rasporedite hrskavu piletinu, prelijte toplim sosom, dodajte pomfrit i zelenu boraniju. Pospite seckanim peršunom i poslužite odmah.
Uživajte!
