PUNJENI FILETI LOSOSA SA SPANAĆEM I FETOM: Recept za brzo i zdravo jelo
Nežni fileti lososa punjeni spanaćem i fetom donose savršen spoj ukusa i zdravlja. Jelo je jednostavno za pripremu, a izgleda i ukusno i elegantno.
Sastojci
- 4 fileta lososa,
- 2 šolje svežeg spanaća
- ½ šolje fete
- 2 kašike krem sira
- 2 čena belog luka
- 1 kašika mirođije
- 1 kašika limunovog soka
- maslinovo ulje, so, biber
Priprema:
Pomešajte spanać, fetu, krem sir, beli luk, mirođiju i limunov sok. Napunite filete, uvijte i pričvrstite čačkalicama. Poređajte u pleh, poprskajte uljem i pecite 20–25 minuta na 190°C. Uklonite čačkalice i poslužite odmah.
Prijatno!
