Ručak dana

PUNJENI FILETI LOSOSA SA SPANAĆEM I FETOM: Recept za brzo i zdravo jelo

Milena Tomasevic

10. 09. 2025. u 12:00

Nežni fileti lososa punjeni spanaćem i fetom donose savršen spoj ukusa i zdravlja. Jelo je jednostavno za pripremu, a izgleda i ukusno i elegantno.

ПУЊЕНИ ФИЛЕТИ ЛОСОСА СА СПАНАЋЕМ И ФЕТОМ: Рецепт за брзо и здраво јело

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 4 fileta lososa,
  • 2 šolje svežeg spanaća
  • ½ šolje fete
  • 2 kašike krem sira
  • 2 čena belog luka
  • 1 kašika mirođije
  • 1 kašika limunovog soka
  • maslinovo ulje, so, biber

Priprema:
Pomešajte spanać, fetu, krem sir, beli luk, mirođiju i limunov sok. Napunite filete, uvijte i pričvrstite čačkalicama. Poređajte u pleh, poprskajte uljem i pecite 20–25 minuta na 190°C. Uklonite čačkalice i poslužite odmah.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas