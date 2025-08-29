BIFTEK SA PEČENIM KROMPIROM I UMAKOM: Recept za idealan ručak.
Sočno meso, hrskav krompir i bogati sos savršeno se uklapaju u obrok koji možete poslužiti i za svakodnevni ručak i za svečane prilike.
Sastojci
- 2 komada bifteka (oko 200 gr svaki)
- 4-5 krompira (srednje veličine)
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 kašike putera
- 2 čena belog luka
- 1 grančica svežeg ruzmarina (ili timijana)
- So i biber po ukusu
Za umak
- 100 ml goveđeg bujona (ili povrtnog)
- 50 ml crnog vina (opciono)
- 1 kašika putera
- 1 kašičica brašna (za zgušnjavanje)
- so, biber
Priprema
Pečeni krompir
Krompir operite i presecite na polovine ili četvrtine. Stavite ga u posoljenu vodu i kuvajte 8-10 minuta (da omekša, ali da se ne raspada). Ocedite ga i stavite u pleh. Prelijte maslinovim uljem, posolite, pobiberite i dodajte grančicu ruzmarina. Pecite u rerni na 200°C oko 25 minuta dok ne dobije zlatnu koricu.
Meso izvadite iz frižidera bar 30 minuta pre pripreme (da bude sobne temperature). Posolite i pobiberite sa obe strane.Na vrelom tiganju dodajte malo ulja i pecite biftek po 2-3 minuta sa svake strane. Dodajte puter, beli luk i ruzmarin u tiganj i prelivajte meso otopljenim puterom još minut. Sklonite biftek i ostavite ga da odmori 5 minuta pre sečenja.
Umak
U isti tiganj gde se peklo meso dodajte brašno i kratko propržite. Dodajte vino i sačekajte da alkohol ispari. Dodajte bujon i kuvajte 5 minuta dok se umak malo ne zgusne. Na kraju ubacite kašiku putera i promešajte.
Serviranje
Na tanjir stavite krompir, zatim narezan biftek, a sve prelijte ukusnim umakom. Dekorišite grančicom ruzmarina.
Prijatno!
