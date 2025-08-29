BIFTEK SA PEČENIM KROMPIROM I UMAKOM: Recept za idealan ručak.

Sočno meso, hrskav krompir i bogati sos savršeno se uklapaju u obrok koji možete poslužiti i za svakodnevni ručak i za svečane prilike.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 komada bifteka (oko 200 gr svaki)

4-5 krompira (srednje veličine)

2 kašike maslinovog ulja

2 kašike putera

2 čena belog luka

1 grančica svežeg ruzmarina (ili timijana)

So i biber po ukusu

Za umak

100 ml goveđeg bujona (ili povrtnog)

50 ml crnog vina (opciono)

1 kašika putera

1 kašičica brašna (za zgušnjavanje)

so, biber

Priprema

Pečeni krompir

Krompir operite i presecite na polovine ili četvrtine. Stavite ga u posoljenu vodu i kuvajte 8-10 minuta (da omekša, ali da se ne raspada). Ocedite ga i stavite u pleh. Prelijte maslinovim uljem, posolite, pobiberite i dodajte grančicu ruzmarina. Pecite u rerni na 200°C oko 25 minuta dok ne dobije zlatnu koricu.

Meso izvadite iz frižidera bar 30 minuta pre pripreme (da bude sobne temperature). Posolite i pobiberite sa obe strane.Na vrelom tiganju dodajte malo ulja i pecite biftek po 2-3 minuta sa svake strane. Dodajte puter, beli luk i ruzmarin u tiganj i prelivajte meso otopljenim puterom još minut. Sklonite biftek i ostavite ga da odmori 5 minuta pre sečenja.

Umak

U isti tiganj gde se peklo meso dodajte brašno i kratko propržite. Dodajte vino i sačekajte da alkohol ispari. Dodajte bujon i kuvajte 5 minuta dok se umak malo ne zgusne. Na kraju ubacite kašiku putera i promešajte.

Serviranje

Na tanjir stavite krompir, zatim narezan biftek, a sve prelijte ukusnim umakom. Dekorišite grančicom ruzmarina.

Prijatno!