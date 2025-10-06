KUVANO VINO: Mirisni napitak za hladne dane sa mandarinama i medom

Hladni dani jednostavno prizivaju topao napitak koji zagreva telo i dušu. Ovaj recept za kuvano vino sa mandarinama, začinima i medom donosi pravi praznični miris i ukus u vaš dom. Savršeno je za uživanje uz knjigu, film ili druženje sa najdražima.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 ml crvenog vina

250 ml vode

2 mandarine (ili 1 pomorandža)

1 štapić cimeta (ili kašičica mlevenog)

muskatni orah (po ukusu)

karanfilić (oko 10 štapića)

med (po ukusu)

Priprema:

Mandarine isecite na kriške. Sve sastojke, osim meda, stavite u šerpicu i kuvajte 5–10 minuta na laganoj vatri. Kada se vino malo prohladi, dodajte med i dobro promešajte.

Savet:

Poslužite toplo u staklenim čašama sa kriškom mandarine i štapićem cimeta. Uživajte u divnom ukusu i mirisu koji ispunjava dom.

Uživajte!