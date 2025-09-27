Pošalji recept

SLATKO OD KRUŠKI ZA ZIMU: Slatki ukus detinjstva u tegli

Milena Tomasevic

27. 09. 2025. u 12:30

„Ove kruške u sirupu su ukus detinjstva. Savršene za kolače, deserte ili jednostavno za zimsko veče uz šolju čaja.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 kg zrelih krušaka
  • 1 l vode
  • 500 gr šećera
  • 1 kašika limunovog soka
  • nekoliko karanfilića

Priprema:

Priprema voća: Kruške oljuštiti, iseći na četvrtine i ukloniti koštice.

Sirup: U šerpi prokuvati vodu sa šećerom i limunovim sokom – dobićete bistar i mirisan sirup.

Punjenje tegli: U sterilisane tegle složiti kruške i dodati po 2–3 karanfilića.

Prelivanje: Kruške preliti vrućim sirupom do vrha i odmah zatvoriti poklopcima.

Pasterizacija: Tegle staviti u duboku šerpu s vodom (do ¾ visine tegli) i pasterizovati 20 minuta od trenutka ključanja.

Hlađenje: Izvaditi tegle, okrenuti ih naopačke, pokriti ćebetom i ostaviti da se potpuno ohlade.

Prijatno!

