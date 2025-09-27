SLATKO OD KRUŠKI ZA ZIMU: Slatki ukus detinjstva u tegli
„Ove kruške u sirupu su ukus detinjstva. Savršene za kolače, deserte ili jednostavno za zimsko veče uz šolju čaja.
Sastojci:
- 2 kg zrelih krušaka
- 1 l vode
- 500 gr šećera
- 1 kašika limunovog soka
- nekoliko karanfilića
Priprema:
Priprema voća: Kruške oljuštiti, iseći na četvrtine i ukloniti koštice.
Sirup: U šerpi prokuvati vodu sa šećerom i limunovim sokom – dobićete bistar i mirisan sirup.
Punjenje tegli: U sterilisane tegle složiti kruške i dodati po 2–3 karanfilića.
Prelivanje: Kruške preliti vrućim sirupom do vrha i odmah zatvoriti poklopcima.
Pasterizacija: Tegle staviti u duboku šerpu s vodom (do ¾ visine tegli) i pasterizovati 20 minuta od trenutka ključanja.
Hlađenje: Izvaditi tegle, okrenuti ih naopačke, pokriti ćebetom i ostaviti da se potpuno ohlade.
Prijatno!
Uskoro opširnije
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)