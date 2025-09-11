SOS OD SENFA SA CRNIM LUKOM I PERŠUNOM: Recept za univerzalni preliv

Ovaj sos je prava bomba ukusa – blago ljut od senfa, kremast, a opet svež zahvaljujući začinskom bilju i crnom luku. Idealan je za meso, grilovano povrće, salate ili pečeni krompir. Brzo se pravi i divno jednostavan.

Sastojci:

3 kašike senfa

1 kašika meda

3 kašike majoneza

2 kašike običnog jogurta ili pavlake

1 mali crveni luk, sitno iseckan

1 čen belog luka, presovan

1 kašika soka od limuna

1 kašika seckanog peršuna

so i biber po ukusu

Priprema:

U činiji pomešajte senf, med, majonez i jogurt. Dodajte seckani crveni luk i beli luk.

Posolite sokom od limuna i začinite solju i biberom. Na kraju, dodajte peršun i dobro promešajte. Ohladite najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine.

Posluživanje:

Poslužite kao umak za povrće, prilog za meso ili kao preliv za salate i sendviče.

Prijatno!