SOS OD SENFA SA CRNIM LUKOM I PERŠUNOM: Recept za univerzalni preliv
Ovaj sos je prava bomba ukusa – blago ljut od senfa, kremast, a opet svež zahvaljujući začinskom bilju i crnom luku. Idealan je za meso, grilovano povrće, salate ili pečeni krompir. Brzo se pravi i divno jednostavan.
Sastojci:
- 3 kašike senfa
- 1 kašika meda
- 3 kašike majoneza
- 2 kašike običnog jogurta ili pavlake
- 1 mali crveni luk, sitno iseckan
- 1 čen belog luka, presovan
- 1 kašika soka od limuna
- 1 kašika seckanog peršuna
- so i biber po ukusu
Priprema:
U činiji pomešajte senf, med, majonez i jogurt. Dodajte seckani crveni luk i beli luk.
Posolite sokom od limuna i začinite solju i biberom. Na kraju, dodajte peršun i dobro promešajte. Ohladite najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine.
Posluživanje:
Poslužite kao umak za povrće, prilog za meso ili kao preliv za salate i sendviče.
Prijatno!
