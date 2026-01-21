VELIKA ČAST: Jedan od najuticajnijih japanskih novinara citirao baš predsednika Srbije (FOTO)
PREDSEDNIKA Srbije Aleksandra Vučića citirao je na društvenoj mreži "Iks" jedan od najuticajnijih japanskih novinara.
- Ovo je moj dvanaesti put u Davosu. Nikada nisam video ovoliko ljudi. Ljudi nikome ne aplaudiraju. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici kompanija, državni lideri, premijeri, članovi vlada - ko god. I niko nije ushićen, niko se ne smeje, niko se ne osmehuje, jer ljudi ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama - rečenice su predsednika Vučića u Davosu koje je citirao japanski novinar.
-Ja sam ovde veteran, 12 godina sam ovde učesnik. Nema ovde ljudi koji su bili prusutni toliko puta. Nikada nisam video toliko ljudi ovde, i ljudi ne aplaudiraju nikome ovde u Davosu. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici firmi, kompanija, državni lideri, članovi vlada, niko nije presrećan. Niko se nikome ne osmehuje jer ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama. Naravno da se jako brinemo, ali kada stvaramo veze, kada se povezujemo, to je rešenje za nas. Možda ne možemo da ukinemo, ali možemo da smanjimo pritiske na naše zemlje. Možda možemo da nađemo neka dobra rešenja kao zajednički emenitelj za sve manje zemlje u evro-azijskoj regiji - naveo je Vučić.
