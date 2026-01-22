Ostali sportovi

TO SU TI SRBI! Legendarni Hrvat otkrio zbog čega je Srbija eliminisana sa Evropskog prvenstva

Новости онлине

22. 01. 2026. u 06:43

"Orlovi" su na Evropskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj eliminisani posle prve faze takmičena.

ТО СУ ТИ СРБИ! Легендарни Хрват открио због чега је Србија елиминисана са Европског првенства

Foto: Profimedia

Srbija je nakon poraza od Španije (29:27) i senzacije nad Nemcima (30:27) podbacila u najvažnijoj utakmici, poražena je od Austrije (26:25), pa je naš tim završio takmičenje na Evropskom prvenstvu u rukometu. 

A legendarni hrvatski trener Lino Červar (75) smatra da je problem Srba mentalitet.

- Znao sam tačno, posle slavlja, fešte i komplimenata da naši ljudi sa našim mentalitetom neće odigrati kako treba kada bude bilo najvažnije. Trener nije sprečio, taj naš mentalitet. Ne smeš da hvališ ekipu pre kraja i da pričaš da je to najbolja utakmica u poslednjih 15 godina. Nije to ništa, samo jedan meč. Važan je kontinuitet, oni ga nisu imali i zato idu kući - rekao je Červar.

Foto arhiva VN

 

Nekadašnji selektor Hrvatske sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre smatra da "orlovi" nemaju pravog vođu.

- Šteta, mogli su imati bolju reprezentaciju, mogli su da budu bolji da imaju vođu. Vođa nije smeo da dozvoli takav gaf i propust. Imali su drugi krug u svojim rukama. Mogli su da izbace jednu Nemačku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!

HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!