TO SU TI SRBI! Legendarni Hrvat otkrio zbog čega je Srbija eliminisana sa Evropskog prvenstva
"Orlovi" su na Evropskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj eliminisani posle prve faze takmičena.
Srbija je nakon poraza od Španije (29:27) i senzacije nad Nemcima (30:27) podbacila u najvažnijoj utakmici, poražena je od Austrije (26:25), pa je naš tim završio takmičenje na Evropskom prvenstvu u rukometu.
A legendarni hrvatski trener Lino Červar (75) smatra da je problem Srba mentalitet.
- Znao sam tačno, posle slavlja, fešte i komplimenata da naši ljudi sa našim mentalitetom neće odigrati kako treba kada bude bilo najvažnije. Trener nije sprečio, taj naš mentalitet. Ne smeš da hvališ ekipu pre kraja i da pričaš da je to najbolja utakmica u poslednjih 15 godina. Nije to ništa, samo jedan meč. Važan je kontinuitet, oni ga nisu imali i zato idu kući - rekao je Červar.
Nekadašnji selektor Hrvatske sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre smatra da "orlovi" nemaju pravog vođu.
- Šteta, mogli su imati bolju reprezentaciju, mogli su da budu bolji da imaju vođu. Vođa nije smeo da dozvoli takav gaf i propust. Imali su drugi krug u svojim rukama. Mogli su da izbace jednu Nemačku.
