NJUJORK TAJMS OBJAVIO FOTOGRAFIJU VUČIĆA IZ DAVOSA: Predsednik pažljivo sluša govor Donalda Trampa (FOTO)
PREDESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je juče popodne obraćanju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.
Vučić je Trampovo obraćanje pratio iz prvog reda.
Njujork Tajms je u svom izveštaju sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu zabeležio i kako presednik Srbije Aleksandar Vučić pažljivo prati obraćanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.
U prilogu Njujorka Tajmsa sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu objavljena je i fotografija na kojoj se vidi predsednik Srbije Aleksandar Vučić kako sa punom pažnjom, iz prvog reda, sluša obraćanje Donalda Trampa, jednog od najuticajnijih lidera današnjice.
BONUS VIDEO:
VUČIĆ U PRVOM REDU U DAVOSU: Predsednik sluša Trampov govori
