NJUJORK TAJMS OBJAVIO FOTOGRAFIJU VUČIĆA IZ DAVOSA: Predsednik pažljivo sluša govor Donalda Trampa (FOTO)

PREDESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je juče popodne obraćanju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Vučić je Trampovo obraćanje pratio iz prvog reda.

Njujork Tajms je u svom izveštaju sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu zabeležio i kako presednik Srbije Aleksandar Vučić pažljivo prati obraćanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

U prilogu Njujorka Tajmsa sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu objavljena je i fotografija na kojoj se vidi predsednik Srbije Aleksandar Vučić kako sa punom pažnjom, iz prvog reda, sluša obraćanje Donalda Trampa, jednog od najuticajnijih lidera današnjice.

