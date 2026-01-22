Politika

NJUJORK TAJMS OBJAVIO FOTOGRAFIJU VUČIĆA IZ DAVOSA: Predsednik pažljivo sluša govor Donalda Trampa (FOTO)

В.Н.

22. 01. 2026. u 09:25

PREDESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je juče popodne obraćanju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

ЊУЈОРК ТАЈМС ОБЈАВИО ФОТОГРАФИЈУ ВУЧИЋА ИЗ ДАВОСА: Председник пажљиво слуша говор Доналда Трампа (ФОТО)

Foto: Printscreen

Vučić je Trampovo obraćanje pratio iz prvog reda. 

Njujork Tajms je u svom izveštaju sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu zabeležio i kako presednik Srbije Aleksandar Vučić pažljivo prati obraćanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

U prilogu Njujorka Tajmsa sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu objavljena je i fotografija na kojoj se vidi predsednik Srbije Aleksandar Vučić kako sa punom pažnjom, iz prvog reda, sluša obraćanje Donalda Trampa, jednog od najuticajnijih lidera današnjice.

Foto: Printscreen/Njujork tajms

