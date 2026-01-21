PREDSEDNIK Aleksandar Vučić boravi u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu. Tokom dana, Vučića očekuju brojni bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima, a prisustvovaće i obraćanju američkog predsednika Donalda Trampa.

Sastanak sa predsednicom EBRD

Predsednik Vučić sastao se sa predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD Odil Reno-Baso.

- Uvek sadržajan razgovor sa predsednicom EBRD o ubrzanju zelene energetske tranzicije, održivoj infrastrukturu i regionalnoj povezanost, kao i jačanju konkurentnosti privatnog sektora i dostupnosti finansiranja za kompanije koje donose nova radna mesta. Razgovarali smo i o aktuelnim evropskim prioritetima, od energetske bezbednosti i modernizacije mreže, do digitalne transformacije privrede, posebno malih i srednjih preduzeća. U tom kontekstu, važan podsticaj je i novi program EBRD i EU za digitalizaciju i automatizaciju firmi na Zapadnom Balkanu, u kojem učestvuje i Srbija. Istakao sam da Srbija ulazi u godine snažnog investicionog ciklusa i priprema u okviru programa EXPO 2027, i da nam je važno da EBRD, kao pouzdan partner, nastavi da bude među ključnim nosiocima finansiranja i ekspertize za projekte koji menjaju lice zemlje, od infrastrukture i energetike, do inovacija i produktivnosti - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.





Vučić sa Babišem

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem.

- Sa Andrejem Babišem o aktuelnim evropskim i globalnim temama, kao i koracima za osnaživanje bilateralnih odnosa Srbije i Češke kroz konkretnu ekonomsku saradnju. U fokusu razgovora bili su trgovinska razmena i nove investicije, jačanje saradnje u oblastima od obostranog interesa, kao i povezivanje kompanija i institucija. Posebno sam se obradovao potvrdi učešća Češke na EXPO 2027, čime ćemo dodatno učvrstiti saradnju i zajedno otvoriti novo poglavlje čudesne budućnosti koja je pred nama. Osvrnuli smo se i na značaj stabilnosti i dijaloga u regionu, jer je to preduslov za svaku dugoročnu razvojnu politiku. U ovim nelakim vremenima za Evropu i ceo svet, važno je da partnerske zemlje rade pragmatično i odgovorno - navodi predsednik.

Sastanak sa Gi Parmelinom

Vučić se sastao sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelinom.

- Dobar razgovor o jačanju ekonomske i ukupne saradnje Srbije i Švajcarske, oslanjajući se kako na rezultate koje smo već postigli, tako i na veliko interesovanje švajcarskih kompanija za stabilno i predvidivo poslovno okruženje. Razmenili smo mišljenja o ključnim izazovima koji danas oblikuju Evropu i saglasili se da u vremenu sve većih rizika moramo da gradimo partnerstva koja daju merljive rezultate, više investicija, više inovacija i više kvalitetnih radnih mesta. Švajcarska, kao domaćin Davosa i zemlja snažnih institucija, pokazuje koliko su stabilnost, odgovornost i dijalog važni u vremenima kada se svet menja brže nego ikada. Zato sam istakao da će Srbija nastaviti da radi na okruženju u kome se investicije štite, a planovi realizuju u rokovima. Posebno se radujem najavi skore posete predsednika Gi Parmelina našoj zemlji, koja će dati dodatni zamah našim odnosima i tokom koje ćemo dodatno konkretizovati dalju saradnju - objavio je Vučić na Instagramu.



Vučić sa Martom Kos

Predsednik Vučić sastao se sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos na marginama samita.

- Vrlo dobar razgovor sa evropskom komesarkom Martom Kos o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU. U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade. Posebno sam istakao da je za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.





