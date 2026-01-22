Torte i kolači

HRSKAVI TROUGLIĆI OD TORTILJA SA SIROM: Predlog za brz doručak

Milena Tomasevic

22. 01. 2026. u 06:00 >> 21:44

Brz i jednostavan zalogaj od pšeničnih tortilja, sa kremastim filom od sira. Idealni su za užinu, žurku ili kao toplo predjelo – mogu se pržiti ili peći.

ХРСКАВИ ТРОУГЛИЋИ ОД ТОРТИЉА СА СИРОМ: Предлог за брз доручак

FOTO: Novosti

Sastojci

  • pšenične tortilje
  • 200–250 gr pavlake
  • 120 g mocarele (rendane)
  • začinsko bilje i začini, po ukusu
  • 1–2 kašike pavlake ili grčkog jogurta
  • 2–3 jaja (za prženje, po želji)
  • ulje za prženje

Priprema

U činiji pomešajte pavlaku, rendanu mocarelu, začinsko bilje, začine i dodatne kašike pavlake ili jogurta. Sve dobro izmešajte dok se ne dobije ujednačen fil.

Tortilje isecite na trouglove (kao picu). Na širi deo trougla stavite malo fila i uvijajte ka vrhu, formirajući mali trouglić.

Po želji, trougliće umočite u umućena jaja i pržite u zagrejanom ulju dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi.

Varijanta za pečenje

Trougliće poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pecite na 180–190 °C, 12–15 minuta, dok lepo ne porumene.

Prijatno!

