HRSKAVI TROUGLIĆI OD TORTILJA SA SIROM: Predlog za brz doručak

Brz i jednostavan zalogaj od pšeničnih tortilja, sa kremastim filom od sira. Idealni su za užinu, žurku ili kao toplo predjelo – mogu se pržiti ili peći.

FOTO: Novosti

Sastojci

pšenične tortilje

200–250 gr pavlake

120 g mocarele (rendane)

začinsko bilje i začini, po ukusu

1–2 kašike pavlake ili grčkog jogurta

2–3 jaja (za prženje, po želji)

ulje za prženje

Priprema

U činiji pomešajte pavlaku, rendanu mocarelu, začinsko bilje, začine i dodatne kašike pavlake ili jogurta. Sve dobro izmešajte dok se ne dobije ujednačen fil.

Tortilje isecite na trouglove (kao picu). Na širi deo trougla stavite malo fila i uvijajte ka vrhu, formirajući mali trouglić.

Po želji, trougliće umočite u umućena jaja i pržite u zagrejanom ulju dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi.

Varijanta za pečenje

Trougliće poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pecite na 180–190 °C, 12–15 minuta, dok lepo ne porumene.

Prijatno!