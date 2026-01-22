HRSKAVI TROUGLIĆI OD TORTILJA SA SIROM: Predlog za brz doručak
Brz i jednostavan zalogaj od pšeničnih tortilja, sa kremastim filom od sira. Idealni su za užinu, žurku ili kao toplo predjelo – mogu se pržiti ili peći.
Sastojci
- pšenične tortilje
- 200–250 gr pavlake
- 120 g mocarele (rendane)
- začinsko bilje i začini, po ukusu
- 1–2 kašike pavlake ili grčkog jogurta
- 2–3 jaja (za prženje, po želji)
- ulje za prženje
Priprema
U činiji pomešajte pavlaku, rendanu mocarelu, začinsko bilje, začine i dodatne kašike pavlake ili jogurta. Sve dobro izmešajte dok se ne dobije ujednačen fil.
Tortilje isecite na trouglove (kao picu). Na širi deo trougla stavite malo fila i uvijajte ka vrhu, formirajući mali trouglić.
Po želji, trougliće umočite u umućena jaja i pržite u zagrejanom ulju dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi.
Varijanta za pečenje
Trougliće poređajte na pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim jajetom i pecite na 180–190 °C, 12–15 minuta, dok lepo ne porumene.
Prijatno!
