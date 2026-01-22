TOTALNI SUNOVRAT! Bivši finalista Australijan opena izbačen sa turnira

Australijan open 2026 već u ranoj fazi ostao je bez jednog od favorita iz senke.

Naime, Stefanos Cicipas završio je učešće u Melburnu već u drugom kolu, čime je napravio jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka turnira. Možda i ne zbog trenutne forme, ali ako uzmemo u obzir da je 2023. godine igrao finale Australijan opena (izgubio od Novaka Đokovića) onda je svakako prvorazredno iznenađenje. Nažalost, nastavljen je sunovrat grčkog tenisera koji sada traje već tri godine.

Bolji od Cicipasa bio je Čeh Tomaš Mahač, koji je posle četiri seta slavio rezultatom 3:1.

Mahač je do pobede stigao posle tri sata i osam minuta igre u Melburnu, a meč je okončan rezultatom 6:4, 3:6, 7:6, 7:6. Čeh je stabilnije ušao u duel i zahvaljujući brejku u završnici prvog seta stekao početnu prednost. Cicipas je brzo uzvratio, odigrao znatno agresivnije i drugi set rešio u svoju korist za svega 34 minuta.

Ključni deo susreta viđen je u trećem i četvrtom setu, u kojima je vođena iscrpljujuća borba bez mnogo prostora za greške. U oba seta odlučivao je taj-brejk, a Mahač je u tim trenucima pokazao veću smirenost i oba puta izašao kao pobednik, čime je kompletirao veliko iznenađenje.

U narednoj rundi Mahača očekuje duel sa Italijanom Lorencoom Musetijem, koji je u drugom kolu eliminisao sunarodnika Lorenca Sonega.

Što se tiče Cicipasa od trenutka kada je izgubio dobijeno finale Rolan Garosa od Novaka Đokovića 2021. godine život i karijera Stefanosa Cicipasa je krenuo stranputicom. Prošla godina je naročito za Grka bila razočaravjuća, nikako nije uspeo da se vrati u staru formu, a sezonu je završio na 34. mestu, što je jako loš rezultat. A katastrofalno je krenuo i ovoj ranom eliminacijom na prvom gren slemu u sezoni.

Podsećanja radi, Stefanos je mnogo obećavao na početku karijere. Predviđali su mu da će biti jedan od naslednika "velike trojke", ali Grk nikada do kraja nije uspeo da ostvari svoj potencijal. Igrao je dva grend slem finala i oba je izgubio. Najbolji plasman u karijeri mu je treće mesto, a najveću titulu je osvojio pre šest godina, kada je trijumfovao na Završnom mastersu koji se tada održavao u Londonu.

