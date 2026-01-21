Politika

"ČEŠKA POTVRDILA UČEŠĆE NA EKSPU 2027": Oglasio se Vučić posle sastanka sa Babišem

В. Н.

21. 01. 2026. u 13:10

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle sastanka u Davosu sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem u Davosu, da je Češka potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i istakao da će to dodatno učvrstiti saradnju dve zemlje.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je sa Babišem razgovarao o aktuelnim evropskim i globalnim temama, kao koracima za osnaživanje bilateralnih odnosa Srbije i Češke kroz konkretnu ekonomsku saradnju. 

Istakao je da su u fokusu razgovora bili trgovinska razmena i nove investicije, jačanje saradnje u oblastima od obostranog interesa, kao i povezivanje kompanija i institucija. 

- Posebno sam se obradovao potvrdi učešća Češke na EXPO 2027, čime ćemo dodatno učvrstiti saradnju i zajedno otvoriti novo poglavlje čudesne budućnosti koja je pred nama - naveo je Vučić. 

Dodao je da su se osvrnuli i na značaj stabilnosti i dijaloga u regionu ističući da je to preduslov za svaku dugoročnu razvojnu politiku.

- U ovim nelakim vremenima za Evropu i ceo svet, važno je da partnerske zemlje rade pragmatično i odgovorno - naveo je Vučić.

    

