"ČEŠKA POTVRDILA UČEŠĆE NA EKSPU 2027": Oglasio se Vučić posle sastanka sa Babišem
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle sastanka u Davosu sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem u Davosu, da je Češka potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i istakao da će to dodatno učvrstiti saradnju dve zemlje.
Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je sa Babišem razgovarao o aktuelnim evropskim i globalnim temama, kao koracima za osnaživanje bilateralnih odnosa Srbije i Češke kroz konkretnu ekonomsku saradnju.
Istakao je da su u fokusu razgovora bili trgovinska razmena i nove investicije, jačanje saradnje u oblastima od obostranog interesa, kao i povezivanje kompanija i institucija.
- Posebno sam se obradovao potvrdi učešća Češke na EXPO 2027, čime ćemo dodatno učvrstiti saradnju i zajedno otvoriti novo poglavlje čudesne budućnosti koja je pred nama - naveo je Vučić.
Dodao je da su se osvrnuli i na značaj stabilnosti i dijaloga u regionu ističući da je to preduslov za svaku dugoročnu razvojnu politiku.
- U ovim nelakim vremenima za Evropu i ceo svet, važno je da partnerske zemlje rade pragmatično i odgovorno - naveo je Vučić.
