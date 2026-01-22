Politika

SKANDAL: Picula hoće da izbegne izložbu o Jasenovcu - zvanično tražio da ne ulazi u hol Skupštine

В. Н.

22. 01. 2026. u 10:29

TONINO Picula i ekipa, koji u svojstvu predstavnika Evropskog parlamenta (EP) dolaze u Srbiju, zvanično su tražili da ne ulaze u Centralni hol Skupštine Srbije, gde je izložba o Jasenovcu.

СКАНДАЛ: Пицула хоће да избегне изложбу о Јасеновцу - званично тражио да не улази у хол Скупштине

Foto Glassrpske

Traže da prolaze hodnicima kako bi izbegli izložbu o Jasenovcu, zbog "osetljivosti" određenih evroparlamentaraca. 

Podsetimo, ranije su blokaderi na najstrašniji način napali vlast naše zemlje da pomenutom izložbom namerno provocira goste iz Evrope. Smeta im izložba o Jasenovcu, jer će uvrediti Tonina Piculu i Davora Ivu Štira, osvedočene mrzitelji našeg naroda.

U Domu Narodne skupštine, u Centralnom holu, otvorena je izložba „Jasenovac – trajna opomena“, koju organizuje Muzej žrtava genocida uz podršku Ministarstva kulture, povodom osamdesete godišnjice oslobođenja sistema logora Jasenovac, herojskim probojem njihovih zatočenika, posvećenu 27. januaru, Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta.

BONUS VIDEO: Picula ponosno uporedio blokadere sa ustašama: Protesti u Srbiji su hrvatsko proljeće!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 10

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 16:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠARMANTAN JE I ZGODAN: Ivana Nikolić priznala - Volela bih da se zaglavim u liftu sa Čedom Jovanovićem

ŠARMANTAN JE I ZGODAN: Ivana Nikolić priznala - "Volela bih da se zaglavim u liftu sa Čedom Jovanovićem"