SKANDAL: Picula hoće da izbegne izložbu o Jasenovcu - zvanično tražio da ne ulazi u hol Skupštine
TONINO Picula i ekipa, koji u svojstvu predstavnika Evropskog parlamenta (EP) dolaze u Srbiju, zvanično su tražili da ne ulaze u Centralni hol Skupštine Srbije, gde je izložba o Jasenovcu.
Traže da prolaze hodnicima kako bi izbegli izložbu o Jasenovcu, zbog "osetljivosti" određenih evroparlamentaraca.
Podsetimo, ranije su blokaderi na najstrašniji način napali vlast naše zemlje da pomenutom izložbom namerno provocira goste iz Evrope. Smeta im izložba o Jasenovcu, jer će uvrediti Tonina Piculu i Davora Ivu Štira, osvedočene mrzitelji našeg naroda.
U Domu Narodne skupštine, u Centralnom holu, otvorena je izložba „Jasenovac – trajna opomena“, koju organizuje Muzej žrtava genocida uz podršku Ministarstva kulture, povodom osamdesete godišnjice oslobođenja sistema logora Jasenovac, herojskim probojem njihovih zatočenika, posvećenu 27. januaru, Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta.
BONUS VIDEO: Picula ponosno uporedio blokadere sa ustašama: Protesti u Srbiji su hrvatsko proljeće!
