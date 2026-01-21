SVET ČEKA TRAMPOV ODGOVOR NA URSULINO IZLAGANJE U DAVOSU: Vučić upozorio - Svi ćemo platiti cenu "razvoda" Evrope i SAD

JUČE je u Davosu zvanično otvoren 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma, na kome je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se oglasio iz Davosa.

Vučić je u Davosu govorio o mnogim ratovima koji su pokrenuti u prethodnom periodu

- Mi govorimo o miru, stabilnosti... Prošla godina je bila najgora od Drugog svetskog rata po broju ratova koji su započeti i ova će biti još gore, a i sledeća će biti gora od ove. Svi pričaju o miru, optužujući druge što ne poštuje nešto, a na kraju svako čuva svoj nacionalni interes. Niko se više ne interesuje za multilateralizam i to je najveća greška koju smo svi učinili u prošlosti i sada više to niko ne može da izmeni - počeo je Vučić, pa dodao:

- Ukoliko očekujete da će Tramp sutra reći da se slaže sa rečima Ursule fon der Lajen, to se neće dogoditi. To svi znaju unapred. Šta će onda biti posledice toga za sve ostale? Postoje ljudi čak i u našim zemljama koji će reći - dobro, to je daleko od nas. Ali imate taj efekat prelivanja, i svi će osetiti posledice toga. Zato sam pričao o stvaranju jačih veza između nas, kako bismo izdržali ove šokove našim ekonomijama i politikama, što je moguće više. Nisam optimističan, ušli smo u svet nesigurnosti, volatilnosti, nisam siguran da ćemo prevazići to u narednim godinama. Ja sam ovde veteran, 12 godina sam ovde učesnik. Nema ovde ljudi koji su bili prusutni toliko puta. Nikada nisam video toliko ljudi ovde, i ljudi ne aplaudiraju nikome ovde u Davosu. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici firmi, kompanija, državni lideri, članovi vlada, niko nije presrećan. Niko se nikome ne osmehuje jer ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama. Naravno da se jako brinemo, ali kada stvaramo veze, kada se povezujemo, to je rešenje za nas. Možda ne možemo da ukinemo, ali možemo da smanjimo pritiske na naše zemlje. Možda možemo da nađemo neka dobra rešenja kao zajednički emenitelj za sve manje zemlje u evro-azijskoj regiji - naveo je Vučić.

Zašto se ja plašim i zašto nisam toliko optimističan? To je činjenica da imamo sve više regionalnih i lokalnih ratova, više nego ikada - i Persijskom zalivu, što nije bio slučaj do pre nekoliko meseci. Moram reći da ovaj "razvod" između SAD i Evrope neće biti privremeno pitanje, to će potrajati podosta vremena, i na kraju ćemo svi morati da platimo cenu toga. Da li ćemo moći da se pozabavimo sobom, nadam se da ćemo biti bolji od drugih, ali nema sumnje da ćemo biti pogođeni - upozorio je juče predsednik Srbije govoreći na Panelu Svetskog ekonomskog foruma "Defining Eurasia’s Economic Identity", a na temu "Kako možemo sarađivati u svetu sa više konflikata?”.

Vučić je istakao da ceo svet danas očekuje Trampov odgovor.

- Ono što je za mene danas bilo najvažnije je govor Ursule fon der Lajen. Odgovor sledi sutra od Donalda Trampa. Želim da dam svoju analizu. O njenom govoru sam stigao da razgovaram sa Brenerom. Šta je Ursula želela da naglasi? Takozvani politički razvod Amerike i Unije je trajan, dva puta je ponovila.

Iskoristila je tri reči kada je govorila o sankcijama, koje je nazvala velikom greškom. Rekla je da će odgovor biti proporcionalan, nepokolebljiv i da će biti ujedinjeni. Razgovarao sam sa Georgievom.

Očekujem veoma snažan govor Trampa, u suprotnom smeru od ovoga što smo čuli. Ta igra carinama i donošenja odluka na dnevnom nivou, nije dobra, o čemu je govoro i kineski zamenik premijera. Mi polako ali sigurno ulazimo u dnevno donošenje odluka - rekao je predsednik.

- Pa prepucavaju se oni, ali taj prelivajući efekat će da postoji na našoj zemlji i u našoj zemlji. Tako da tome ne mogu da se radujem. U svakom slučaju, biće zanimljivo da čujemo sutra govor Donalda Trampa. Ja ću biti ovde u sali, pa do kasno uveče, biću ovde pre 8 ujutru u 8 ujutru prvi sastanak sa novim novom šeficom britanske obaveštajne službe i onda Marta Kos, pa tako dalje dok ne dođemo do Trampa i onda nastavljamo - rekao je sinoć Vučić obraćajući se novinarima, govoreći o drugom danu Svetskog ekonomskog foruma.

