MENEMEN: Ukusan turski doručak koji se sprema za 15 minuta
Menemen je tradicionalni turski doručak koji je poslednjih godina osvojio kuhinje širom sveta. Reč je o jednostavnoj kombinaciji jaja, paradajza i paprike, pripremljenoj u jednom tiganju i posluženoj uz prepečeni hleb. Osim što je ukusan, menemen se priprema brzo i ne zahteva komplikovane sastojke.
Sastojci
- 1 glavica crnog luka
- 1/2 zelene paprike
- 3–4 paradajza
- 4 jaja
- 1–2 kašike paradajz pirea
- 1 čen belog luka
- začini: so, biber, mlevena paprika, origano
- sir po želji
- nekoliko kriški hleba za serviranje
PRIPREMA:
Povrće sitno iseckajte. U tiganju zagrejte malo ulja ili putera, pa dodajte crni luk i pržite nekoliko minuta dok ne omekša. Zatim dodajte papriku i nastavite sa prženjem još 2–3 minuta.
Ubacite paradajz, paradajz pire, sitno seckani beli luk i začine. Dobro promešajte i ostavite da se krčka na laganoj vatri 5–10 minuta, dok se ukusi ne povežu.
Na kraju dodajte jaja – razbijte ih direktno u tiganj, sačekajte da se belanca blago stegnu, zatim lagano promešajte špatulom i kuvajte dok ne dostignu željenu teksturu. Po želji pospite rendanim sirom.
Menemen se tradicionalno služi odmah, direktno iz tiganja, uz prepečene kriške hleba koje se umaču u toplo jelo.
Uživajte!
