MENEMEN: Ukusan turski doručak koji se sprema za 15 minuta

Milena Tomasevic

22. 01. 2026. u 10:30

Menemen je tradicionalni turski doručak koji je poslednjih godina osvojio kuhinje širom sveta. Reč je o jednostavnoj kombinaciji jaja, paradajza i paprike, pripremljenoj u jednom tiganju i posluženoj uz prepečeni hleb. Osim što je ukusan, menemen se priprema brzo i ne zahteva komplikovane sastojke.

МЕНЕМЕН: Укусан турски доручак који се спрема за 15 минута

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 glavica crnog luka
  • 1/2 zelene paprike
  • 3–4 paradajza
  • 4 jaja
  • 1–2 kašike paradajz pirea
  • 1 čen belog luka
  • začini: so, biber, mlevena paprika, origano
  • sir po želji
  • nekoliko kriški hleba za serviranje

PRIPREMA:

Povrće sitno iseckajte. U tiganju zagrejte malo ulja ili putera, pa dodajte crni luk i pržite nekoliko minuta dok ne omekša. Zatim dodajte papriku i nastavite sa prženjem još 2–3 minuta.

Ubacite paradajz, paradajz pire, sitno seckani beli luk i začine. Dobro promešajte i ostavite da se krčka na laganoj vatri 5–10 minuta, dok se ukusi ne povežu.

Na kraju dodajte jaja – razbijte ih direktno u tiganj, sačekajte da se belanca blago stegnu, zatim lagano promešajte špatulom i kuvajte dok ne dostignu željenu teksturu. Po želji pospite rendanim sirom.

Menemen se tradicionalno služi odmah, direktno iz tiganja, uz prepečene kriške hleba koje se umaču u toplo jelo.

Uživajte!

