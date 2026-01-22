KREM ČORBA OD PEČURAKA: Kremasta, mirisna i izuzetno ukusna
oOva čorba od pečuraka savršen je izbor za hladnije dane. Jednostavna za pripremu, a bogata ukusom, odlično se slaže sa hrskavim krutonima i kapljicama maslinovog ulja.
Sastojci
- 3 krompira
- 1 glavica crnog luka
- 300 gr pečuraka
- 100 ml pavlake
- oko 50 gr parmezana
- (može se zameniti topljenim ili krem sirom, ili dodatnom pavlakom)
- 2 šolje vode (približno 600 ml)
- 20 gr putera ili 2–3 kašike ulja
- so i biber, po ukusu
Za serviranje:
- krutoni
- sveže ili sušeno začinsko bilje
- maslinovo ulje
Priprema
Krompir oljuštiti, iseći na manje kocke, preliti vodom i kuvati dok potpuno ne omekša.
Za to vreme, na puteru ili ulju propržiti sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodati seckane pečurke i dinstati nekoliko minuta, dok ne omekšaju i puste sok.
Kada je krompir kuvan, u šerpu dodati propržene pečurke i luk, zatim pavlaku, so, biber i rendani sir. Pustiti da kratko provri, pa sve zajedno izmiksati štapnim blenderom dok se ne dobije glatka, kremasta čorba.
Ukoliko je čorba previše gusta, dodati malo vruće vode ili čorbe do željene gustine.
Služiti toplo, uz krutone, malo maslinovog ulja i začinsko bilje.
Savet za krutone
Hleb iseći na kocke, preliti uljem, posoliti, pobiberiti i dodati omiljene začine. Peći u rerni ili pržiti na tiganju dok ne postanu zlatni i hrskavi.
Uživajte!
Preporučujemo
TOST SA PEČENIM PARADAJZOM I BURATOM: Jednostavno, a luksuzno
13. 01. 2026. u 07:40 >> 06:12
DOMAĆI KUKIS: Kolačići koji osvajaju na prvi zalogaj (VIDEO)
12. 01. 2026. u 09:30
DOMAĆA ĆUREĆA SUPA SA KNEDLAMA: Lek za dušu i telo
11. 01. 2026. u 22:45 >> 22:52
PEČENI BATACI SA KROMPIROM: Klasičan domaći ručak!
11. 01. 2026. u 07:30 >> 07:26
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)