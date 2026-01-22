Salate i čorbe

KREM ČORBA OD PEČURAKA: Kremasta, mirisna i izuzetno ukusna

Milena Tomasevic

22. 01. 2026. u 07:00

oOva čorba od pečuraka savršen je izbor za hladnije dane. Jednostavna za pripremu, a bogata ukusom, odlično se slaže sa hrskavim krutonima i kapljicama maslinovog ulja.

КРЕМ ЧОРБА ОД ПЕЧУРАКА: Кремаста, мирисна и изузетно укусна

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 3 krompira
  • 1 glavica crnog luka
  • 300 gr pečuraka
  • 100 ml pavlake
  • oko 50 gr parmezana
  • (može se zameniti topljenim ili krem sirom, ili dodatnom pavlakom)
  • 2 šolje vode (približno 600 ml)
  • 20 gr putera ili 2–3 kašike ulja
  • so i biber, po ukusu

Za serviranje:

  • krutoni
  • sveže ili sušeno začinsko bilje
  • maslinovo ulje

Priprema

Krompir oljuštiti, iseći na manje kocke, preliti vodom i kuvati dok potpuno ne omekša.

Za to vreme, na puteru ili ulju propržiti sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodati seckane pečurke i dinstati nekoliko minuta, dok ne omekšaju i puste sok.

Kada je krompir kuvan, u šerpu dodati propržene pečurke i luk, zatim pavlaku, so, biber i rendani sir. Pustiti da kratko provri, pa sve zajedno izmiksati štapnim blenderom dok se ne dobije glatka, kremasta čorba.

Ukoliko je čorba previše gusta, dodati malo vruće vode ili čorbe do željene gustine.

Služiti toplo, uz krutone, malo maslinovog ulja i začinsko bilje.

Savet za krutone

Hleb iseći na kocke, preliti uljem, posoliti, pobiberiti i dodati omiljene začine. Peći u rerni ili pržiti na tiganju dok ne postanu zlatni i hrskavi.

Uživajte!

