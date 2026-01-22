KREM ČORBA OD PEČURAKA: Kremasta, mirisna i izuzetno ukusna

oOva čorba od pečuraka savršen je izbor za hladnije dane. Jednostavna za pripremu, a bogata ukusom, odlično se slaže sa hrskavim krutonima i kapljicama maslinovog ulja.

Sastojci

3 krompira

1 glavica crnog luka

300 gr pečuraka

100 ml pavlake

oko 50 gr parmezana

(može se zameniti topljenim ili krem sirom, ili dodatnom pavlakom)

2 šolje vode (približno 600 ml)

20 gr putera ili 2–3 kašike ulja

so i biber, po ukusu

Za serviranje:

krutoni

sveže ili sušeno začinsko bilje

maslinovo ulje

Priprema

Krompir oljuštiti, iseći na manje kocke, preliti vodom i kuvati dok potpuno ne omekša.

Za to vreme, na puteru ili ulju propržiti sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodati seckane pečurke i dinstati nekoliko minuta, dok ne omekšaju i puste sok.

Kada je krompir kuvan, u šerpu dodati propržene pečurke i luk, zatim pavlaku, so, biber i rendani sir. Pustiti da kratko provri, pa sve zajedno izmiksati štapnim blenderom dok se ne dobije glatka, kremasta čorba.

Ukoliko je čorba previše gusta, dodati malo vruće vode ili čorbe do željene gustine.

Služiti toplo, uz krutone, malo maslinovog ulja i začinsko bilje.

Savet za krutone

Hleb iseći na kocke, preliti uljem, posoliti, pobiberiti i dodati omiljene začine. Peći u rerni ili pržiti na tiganju dok ne postanu zlatni i hrskavi.

Uživajte!