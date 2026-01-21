OBORIĆEMO SVE REKORDE! Vučić saopštio lepe vesti - I češka dolazi na Eskpo 2027.
OBRAĆAJUĆI se iz Davosa predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je Češka danas zvanično potvrdila učešće na Ekspu u Beogradu,
- 132. zemlja. Oborićemo sve rekorde. Hvala Češkoj - rekao je Vučić.
