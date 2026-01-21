Politika

OBORIĆEMO SVE REKORDE! Vučić saopštio lepe vesti - I češka dolazi na Eskpo 2027.

В.Н.

21. 01. 2026. u 16:26

OBRAĆAJUĆI se iz Davosa predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je Češka danas zvanično potvrdila učešće na Ekspu u Beogradu,

ОБОРИЋЕМО СВЕ РЕКОРДЕ! Вучић саопштио лепе вести - И чешка долази на Ескпо 2027.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- 132. zemlja. Oborićemo sve rekorde. Hvala Češkoj - rekao je Vučić. 

