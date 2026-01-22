UŽAS ZA UŽASOM! Arina Sabalenka u šoku zbog tragične smrti
ARINA Sabalenka je devojka koje je sigurno omiljena za sve one neutralne teniske navijače.
Uvek je sprema za šalu, naročito van teniskih terena i obožava našeg Novaka Đokovića. Ali život slavne Beloruskinje nije nikako bio posut laticama. Dve tragedije su i te kako uticale na njen razvoj. Naročito, prva, bila je 21-godišnja zvezda u usponu kada je izgubila oca, Sergeja Sabalenku, nekadašnjeg hokejaša i čoveka koji je, po njenim rečima, "uvek znao šta da kaže".
Umro je iznenada u 43. godini, navodno od meningitisa, a njegov odlazak slomio je mladu teniserku na način koji ni danas ne krije.
Pet godina kasnije, u martu 2024, Sabalenka je ponovo doživela šok. Njen bivši partner, bivši beloruski hokejaš Konstantin Kolcov, pronađen je mrtav u hotelu u Majamiju. Policija je saopštila da je reč o "navodnom samoubistvu".
Vest je odjeknula dok je Sabalenka igrala na turniru u Majamiju, a samo dan kasnije izašla je na teren - bez izjave, bez komentara, ali s pogledom koji je govorio više od reči. Kasnije je kratko napisala da su se njih dvoje već neko vreme razišli, ali da je "slomljena njegovom smrću".
A sada na Australijan openu je otvorila srce i pričala o još jednoj tragediji, koja joj je teško pala. Naime, Mekenzi-Mekharg, poznati voditelj mreže "Stan Sport", preminuo je u decembru u Los Anđelesu od posledica teških povreda zadobijenih nakon pada sa vrha jedne zgrade.
Ova smrt jako je pogodila Arinu Sabalenku.
- Zaista mi je slomljeno srce, iskreno, bila sam šokirana. Nisam želela da verujem u to. Mislila sam i nadala se da je u pitanju neka greška ili tako nešto - izjavila je ona za Wide World of Sports.
Arina je istakla da je Dankan bio čovek koji je svojom energijom popravljao dan svima oko sebe.
- Imali smo mnogo sjajnih, zabavnih intervjua. Nikada ne bih mogla da pretpostavim da će se ovo desiti. Bio je veoma zabavan, uvek nasmejan, uvek. Ovo je zaista tužno za tenis u Australiji. Nadam se da će njegova porodica ostati jaka i da će biti u redu – poručila je Sabalenka.
