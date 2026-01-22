CEO REGION U ŠOKU! Hrvati gledaju i ne veruju šta su doživeli u Beogradu

HRVATSKA se neće boriti za medalju!

Foto: Profimedia

Sve je bilo rezervisano za jugoslovensko polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu. Danima se pisalo o sudaru Srbije i Hrvatske, ali Italijani su pokvarili zakazani spektakl, trijumfom nad "barakudama" - 13:10.

Razočarani su Hrvati što nisu uspeli da uđu u borbu za medalje, ali ih je gest beogradske publike oduševio. Portal "Gol.hr" posvetio je pažnju detalju sa utakmice Hrvatske i Italije pohvalivši reakciju publike tokom intoniranja hrvatske himne.

Kako navodi pomenuti hrvatski portal, duel je izazvao veliko interesovanje jer je odlučivao o budućem rivalu Srbije u borbi za finale, a tribine su bile solidno popunjene i srpskim navijačima. Poseban akcenat stavljen je na događaj koji je prethodio samom početku meča.

Ovaj susret izazvao je veliki interes, ne samo u Hrvatskoj i Italiji već i među srpskom publikom, koja se u solidnom broju okupila na tribinama kako bi ispratila ko će biti protivnik Orlova u borbi za finale. No ono što se posebno istaknulo, dogodilo se – prije samog početka utakmice. Tokom intoniranja hrvatske himne „Lijepa naša domovino“ dvoranom su odzvanjali – aplauz i tišina. Ni ovog puta nije bilo zvižduka ni neugodnosti, što je još jedan lep gest beogradske publike, koja je pozdravila himnu hrvatske reprezentacije na dostojanstven način. Bez obzira na to kako završila utakmica u Beogradu, takve scene ostaju zapamćene – i zaslužuju sve pohvale - piše portal Gol.hr.

Foto: Printskrin /HRT2

A ono na šta su još komšije stavile akcenat je zajednička fotografija srpskog i hrvatskog navijača na tribinama Beogradske arene. Konačno, lepa slika iz regiona, da nisu rat i mržnja u prvom planu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu