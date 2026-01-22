Tenis

OVO NISU OČEKIVALI: Novak Đoković se obratio Hrvatima na ćirilici (FOTO)

Новости онлине

22. 01. 2026. u 12:17

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.

ОВО НИСУ ОЧЕКИВАЛИ: Новак Ђоковић се обратио Хрватима на ћирилици (ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP

Malo ko je očekivao, ali najiskusniji igrači su danas - "počistili" svoje rivale.

Neko lakše, neko teže, no uspeh nije izopstao.

Ne samo da je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prošao u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije deklasiravši Italijana Frančeska Maestreljija, već su i dvojica veterana zablistala.

Hrvat Marin Čilić i Švajcarac Sten Vavrinka, svojevremeno Stanislas, dok je nije promenio ime.

Čilić, koji ima 37 godina, izbacio je Denisa Šapovalova "počistivši" ga u tri seta, a bivši šampion grend slema u Melburnu, 40-godišnji Vavrinka, posle maratona je pobedio Artura Geu.

Novak Đoković je te rezultate objavio na svojoj Instagram stranici i, iako se oni tiču i hrvatskog asa, pa će objavu čitati i hrvatska javnost, na ćirilici je poručio:

- Bez starca nema udarca!

Foto: Instagram/djokernole

Novak Đoković - najnovije vesti!

NOVAK ĐOKOVIĆ DOBIO RIVALA: Evo protiv koga će Srbin igrati u trećem kolu Australijan opena

"BIO JE TU KAD NIKO NIJE"! Novak Đoković otkrio ko mu je "najstariji prijatelj" u Melburnu

TOTALNI SUNOVRAT! Bivši finalista Australijan opena izbačen sa turnira

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VRATA SPORTA OTVORENA SVIMA: Sportski savez Srbije i u 2026. godini planira velike akcije
Ostali sportovi

0 0

VRATA SPORTA OTVORENA SVIMA: Sportski savez Srbije i u 2026. godini planira velike akcije

OTVORITI širom vrata i srce srpskog sporta svakom detetu i svima u Srbiji. To je misija Sportskog saveza Srbije, sa ponosom, višedecenijski, najmasovnijoj sportskoj organizaciji na Balkanu. Predsednik Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković sa ogromnim uspehom vode ovu organizaciju koja će i u 2026. godini nastaviti neke od tradicionalno najznačajnijih akcija.

22. 01. 2026. u 13:23

Politika
Tenis
Fudbal
ŠARMANTAN JE I ZGODAN: Ivana Nikolić priznala - Volela bih da se zaglavim u liftu sa Čedom Jovanovićem

ŠARMANTAN JE I ZGODAN: Ivana Nikolić priznala - "Volela bih da se zaglavim u liftu sa Čedom Jovanovićem"