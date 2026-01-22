OVO NISU OČEKIVALI: Novak Đoković se obratio Hrvatima na ćirilici (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.
Malo ko je očekivao, ali najiskusniji igrači su danas - "počistili" svoje rivale.
Neko lakše, neko teže, no uspeh nije izopstao.
Ne samo da je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prošao u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije deklasiravši Italijana Frančeska Maestreljija, već su i dvojica veterana zablistala.
Hrvat Marin Čilić i Švajcarac Sten Vavrinka, svojevremeno Stanislas, dok je nije promenio ime.
Čilić, koji ima 37 godina, izbacio je Denisa Šapovalova "počistivši" ga u tri seta, a bivši šampion grend slema u Melburnu, 40-godišnji Vavrinka, posle maratona je pobedio Artura Geu.
Novak Đoković je te rezultate objavio na svojoj Instagram stranici i, iako se oni tiču i hrvatskog asa, pa će objavu čitati i hrvatska javnost, na ćirilici je poručio:
- Bez starca nema udarca!
