OVO NISU OČEKIVALI: Novak Đoković se obratio Hrvatima na ćirilici (FOTO)

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.

FOTO: Tanjug/AP

Malo ko je očekivao, ali najiskusniji igrači su danas - "počistili" svoje rivale.

Neko lakše, neko teže, no uspeh nije izopstao.

Ne samo da je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prošao u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije deklasiravši Italijana Frančeska Maestreljija, već su i dvojica veterana zablistala.

Hrvat Marin Čilić i Švajcarac Sten Vavrinka, svojevremeno Stanislas, dok je nije promenio ime.

Čilić, koji ima 37 godina, izbacio je Denisa Šapovalova "počistivši" ga u tri seta, a bivši šampion grend slema u Melburnu, 40-godišnji Vavrinka, posle maratona je pobedio Artura Geu.

Novak Đoković je te rezultate objavio na svojoj Instagram stranici i, iako se oni tiču i hrvatskog asa, pa će objavu čitati i hrvatska javnost, na ćirilici je poručio:

- Bez starca nema udarca!

Foto: Instagram/djokernole

