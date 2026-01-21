ŠVAJCARSKA I ČEŠKA DOLAZE NA EKSPO Vučić: Protivnici letećeg taksija su isti oni koji su bili protiv brzih pruga

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma.

Foto: Printscreen/RTS

Kaže da je imao dugačke bilaterale.

- Sastao sam se sa mnogo lidera. Babiš je danas doneo odluku Vlade da Češka učestvuje na Ekspu, što je veoma važno. Švajcarski predsednik je potvrdio učešće, pre toga će posetiti Srbiju, kao i Babiš. Razgovarao sam i sa predsednikom Izraela, Hercegom, možete da mislite koliko je to važno za našu zemlju. On je moj lični prijatelj i mislim da uvek može da pomogne, i sa pozicioniranjem Srbije sa transatlanskim partnerima, ali i sa situacijom u svetu - naveo je Vučić.

Odgovorio je na pitanje o ljudima koji ne veruju u leteće taksije.

- Tako su isto negodovali i kad smo gradili Beograd na vodi, i sa projektom brze pruge, auto-putevima, da "nikada neće biti završeni". Pa kažu "srušiće se" tunel, a sve to koriste svakodnevno, ali je to deo našeg političkog folklora. Gledaju samo da kažu nešto loše, a dogodiće se. To su letelice Arčer kompanije, imaju dosta ulaganja, pokušavaju da zadrže prvo mesto u svetu, to je kalifornijska kompanija. Imaćemo i mnogo drugih stvari, napravili smo dobar ugovor. Ekspo će biti najposećenija manifestacija u svetu 2027. godine. Ali nastavljamo da radimo - izdvojio je.