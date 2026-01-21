ŠVAJCARSKA I ČEŠKA DOLAZE NA EKSPO Vučić: Protivnici letećeg taksija su isti oni koji su bili protiv brzih pruga
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma.
Kaže da je imao dugačke bilaterale.
- Sastao sam se sa mnogo lidera. Babiš je danas doneo odluku Vlade da Češka učestvuje na Ekspu, što je veoma važno. Švajcarski predsednik je potvrdio učešće, pre toga će posetiti Srbiju, kao i Babiš. Razgovarao sam i sa predsednikom Izraela, Hercegom, možete da mislite koliko je to važno za našu zemlju. On je moj lični prijatelj i mislim da uvek može da pomogne, i sa pozicioniranjem Srbije sa transatlanskim partnerima, ali i sa situacijom u svetu - naveo je Vučić.
Odgovorio je na pitanje o ljudima koji ne veruju u leteće taksije.
- Tako su isto negodovali i kad smo gradili Beograd na vodi, i sa projektom brze pruge, auto-putevima, da "nikada neće biti završeni". Pa kažu "srušiće se" tunel, a sve to koriste svakodnevno, ali je to deo našeg političkog folklora. Gledaju samo da kažu nešto loše, a dogodiće se. To su letelice Arčer kompanije, imaju dosta ulaganja, pokušavaju da zadrže prvo mesto u svetu, to je kalifornijska kompanija. Imaćemo i mnogo drugih stvari, napravili smo dobar ugovor. Ekspo će biti najposećenija manifestacija u svetu 2027. godine. Ali nastavljamo da radimo - izdvojio je.
Preporučujemo
VUČIĆ O AMERIČKOM I EVROPSKOM PUTU: Grenel je ozbiljan i odgovoran čovek
21. 01. 2026. u 19:51
"PRED NAMA JE NOVA ERA" Vučić: Od sutra se istorija piše drugačije
21. 01. 2026. u 19:35 >> 20:02
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)