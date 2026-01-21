Politika

VUČIĆ U PRVOM REDU U DAVOSU: Predsednik sluša Trampov govori (FOTO/VIDEO)

21. 01. 2026. u 15:55 >> 16:05

PREDESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje obraćanju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na Svetskom ekonomskom forumu u Davos, i to sa mesta u samom prvom redu.

Foto: Printscreen

Na snimcima sa događaja jasno se vidi da se predsednik Srbije nalazi u prvom redu sale, među najistaknutijim zvanicama koje prate govor američkog lidera, čije obraćanje izaziva veliku pažnju svetske javnosti.

U Davosu je danas počeo treći dan Svetskog ekonomskog foruma, tokom kojeg se održavaju brojni paneli, obraćanja i bilateralni susreti na najvišem nivou. Predsednik Vučić je i ovog dana imao intenzivan raspored i niz važnih sastanaka sa međunarodnim zvaničnicima.

Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

 

Tokom dana, predsednik Srbije sastao se sa evropskom komesarkom za proširenje Marta Kos, predsednikom Švajcarske Konfederacije Guy Parmelin, predsednikom Vlade Češke Republike Andrej Babiš, kao i sa predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj European Bank for Reconstruction and Development Odile Renaud-Basso.

Prisustvo predsednika Srbije u prvom redu tokom obraćanja američkog predsednika, kao i brojni susreti sa ključnim evropskim i svetskim akterima, potvrđuju značaj uloge Srbije i njenog predsednika na ovogodišnjem Svetskom ekonomskom forumu.

(Kurir)

