VUČIĆ U PRVOM REDU U DAVOSU: Predsednik sluša Trampov govori (FOTO/VIDEO)

PREDESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje obraćanju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp na Svetskom ekonomskom forumu u Davos, i to sa mesta u samom prvom redu.

Na snimcima sa događaja jasno se vidi da se predsednik Srbije nalazi u prvom redu sale, među najistaknutijim zvanicama koje prate govor američkog lidera, čije obraćanje izaziva veliku pažnju svetske javnosti.

U Davosu je danas počeo treći dan Svetskog ekonomskog foruma, tokom kojeg se održavaju brojni paneli, obraćanja i bilateralni susreti na najvišem nivou. Predsednik Vučić je i ovog dana imao intenzivan raspored i niz važnih sastanaka sa međunarodnim zvaničnicima.

Tokom dana, predsednik Srbije sastao se sa evropskom komesarkom za proširenje Marta Kos, predsednikom Švajcarske Konfederacije Guy Parmelin, predsednikom Vlade Češke Republike Andrej Babiš, kao i sa predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj European Bank for Reconstruction and Development Odile Renaud-Basso.

Prisustvo predsednika Srbije u prvom redu tokom obraćanja američkog predsednika, kao i brojni susreti sa ključnim evropskim i svetskim akterima, potvrđuju značaj uloge Srbije i njenog predsednika na ovogodišnjem Svetskom ekonomskom forumu.

