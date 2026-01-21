Politika

VUČIĆ O LAZOVIĆU: Traži sankcije protiv svojih sugrađana, koji se odgovoran političar time hvali

В. Н.

21. 01. 2026. u 16:50

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma.

Foto: Printscreen/PinkTV

Kad je u pitanju izjava Radomira Lazovića da će opozicija tražiti personalizovane sankcije protiv vlasti, pozvao je ljude da razmisle da od njega čuju da je sa evropskim liderima pričao o sankcijama protiv nekih građana Srbije.

- Koji se odgovoran političar time hvali? - pitao je Vučić.

Kad je u pitanju izjava Raše Nedeljkova iz CRTA o rejtinzima stranaka, kaže da nije znao da se Nedeljkov bavi istraživanjima.

