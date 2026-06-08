MALFATI: Tradicionalno italijansko jelo

Nesavršenog su oblika, bez preteranog ulepšavanja, ali su neverovatno mekani, nežni i ukusni. Upravo takva jela su jednostavna, domaća i puna duše.

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Sastojci

Za Malfati:

400 gr svežeg spanaća

200 gr rikote

100 gr rendanog parmezana

80 gr griza

80 gr brašna

2 jaja

1 kašičica soli

Za sos od paradajza:

1 manji crni luk

2 konzerve seckanog paradajza (po 400 gr)

2 kašike maslinovog ulja

so

biber

prstohvat šećera

Priprema

Spanać očistite od drški i blanširajte 1–2 minuta u ključaloj posoljenoj vodi. Dobro ocedite i snažno iscedite višak tečnosti, pa sitno iseckajte.

Pomešajte spanać, rikotu, parmezan, griz, brašno, jaja i so. Treba da dobijete meku, ali oblikovanu smesu.

U većoj šerpi zagrejte posoljenu vodu do laganog vrenja.

Vlažnim rukama oblikujte male knedlice i pažljivo ih spustite u vodu. Kuvajte 4–5 minuta, dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih sa strane.

Za sos sitno iseckajte luk i propržite ga na maslinovom ulju dok ne postane staklast. Dodajte paradajz, začinite solju, biberom i prstohvatom šećera. Kuvajte na laganoj vatri 10–15 minuta.

Spustite Malfati u sos, ostavite ih kratko da upiju ukuse i poslužite uz sveže rendani parmezan.

Uživajte!