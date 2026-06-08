MALFATI: Tradicionalno italijansko jelo
Nesavršenog su oblika, bez preteranog ulepšavanja, ali su neverovatno mekani, nežni i ukusni. Upravo takva jela su jednostavna, domaća i puna duše.
Sastojci
Za Malfati:
- 400 gr svežeg spanaća
- 200 gr rikote
- 100 gr rendanog parmezana
- 80 gr griza
- 80 gr brašna
- 2 jaja
- 1 kašičica soli
Za sos od paradajza:
- 1 manji crni luk
- 2 konzerve seckanog paradajza (po 400 gr)
- 2 kašike maslinovog ulja
- so
- biber
- prstohvat šećera
Priprema
Spanać očistite od drški i blanširajte 1–2 minuta u ključaloj posoljenoj vodi. Dobro ocedite i snažno iscedite višak tečnosti, pa sitno iseckajte.
Pomešajte spanać, rikotu, parmezan, griz, brašno, jaja i so. Treba da dobijete meku, ali oblikovanu smesu.
U većoj šerpi zagrejte posoljenu vodu do laganog vrenja.
Vlažnim rukama oblikujte male knedlice i pažljivo ih spustite u vodu. Kuvajte 4–5 minuta, dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih sa strane.
Za sos sitno iseckajte luk i propržite ga na maslinovom ulju dok ne postane staklast. Dodajte paradajz, začinite solju, biberom i prstohvatom šećera. Kuvajte na laganoj vatri 10–15 minuta.
Spustite Malfati u sos, ostavite ih kratko da upiju ukuse i poslužite uz sveže rendani parmezan.
Uživajte!
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