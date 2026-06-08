Ručak dana

MALFATI: Tradicionalno italijansko jelo

Milena Tomasevic

08. 06. 2026. u 07:00

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Nesavršenog su oblika, bez preteranog ulepšavanja, ali su neverovatno mekani, nežni i ukusni. Upravo takva jela su jednostavna, domaća i puna duše.

МАЛФАТИ: Традиционално италијанско јело

FOTO: Novosti

Sastojci

Za Malfati:

  • 400 gr svežeg spanaća
  • 200 gr rikote
  • 100 gr rendanog parmezana
  • 80 gr griza
  • 80 gr brašna
  • 2 jaja
  • 1 kašičica soli

Za sos od paradajza:

  • 1 manji crni luk
  • 2 konzerve seckanog paradajza (po 400 gr)
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • so
  • biber
  • prstohvat šećera

Priprema

Spanać očistite od drški i blanširajte 1–2 minuta u ključaloj posoljenoj vodi. Dobro ocedite i snažno iscedite višak tečnosti, pa sitno iseckajte.

Pomešajte spanać, rikotu, parmezan, griz, brašno, jaja i so. Treba da dobijete meku, ali oblikovanu smesu.

U većoj šerpi zagrejte posoljenu vodu do laganog vrenja.

Vlažnim rukama oblikujte male knedlice i pažljivo ih spustite u vodu. Kuvajte 4–5 minuta, dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih sa strane. 

Za sos sitno iseckajte luk i propržite ga na maslinovom ulju dok ne postane staklast. Dodajte paradajz, začinite solju, biberom i prstohvatom šećera. Kuvajte na laganoj vatri 10–15 minuta.

Spustite Malfati u sos, ostavite ih kratko da upiju ukuse i poslužite uz sveže rendani parmezan.

Uživajte!

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