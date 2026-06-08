EU ĆE SE RASPASTI KAO RIMSKO CARSTVO: Češki premijer "opleo" po Briselu

EVROPSKA unija, trenutno je na istom putu kao i Rimsko carstvo pred svoj kraj, smatra češki premijer Andrej Babiš. Za neminovnu propast EU on krivi njenu ekonomsku i vojnu politiku, ali i propise o zaštiti životne sredine koji povećavaju troškove energije, dok slabe konkurentnost u oblasti privrede, posebno industrije. Ti trendovi ukrštaju se upravo sada, kad se zemlje evropske porodice suočavaju sa rastućim troškovima za odbranu i sve težim posledicama rata u Ukrajini.

Foto: Unsplash/Antoine Schibler antoine_schibler

Babiš ovo poređenje temelji na činjenici da su ekonomski i bezbednosni pritisci i oslanjanje na spoljnu vojnu zaštitu, gotovo do u dlaku isti onaj problem sa kojim se suočavalo Rimsko carstvo pre no što je zauvek otišlo u istoriju. I to davno vreme, kaže Babiš, obeležili su politička nestabilnost, ekonomski napori i vojno preopterećenje. Rim je postajao sve zavisniji od stranih vojnih trupa, a jedva je uspevao da finansira i deo svoje odbrane, jer su trgovina i ekonomija opadale, a spoljni pritisci rasli.

Poznat po tome da favorizuje nacionalni suverenitet, Babiš u intervjuu za "Fajnenšel tajms" ističe da napori vrha EU u mnogim oblastima, pa i u tome da članice postepeno ukinu fosilna goriva, postaju sve kontroverzniji. Kritičari u Nemačkoj, Italiji, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj saglasni su u oceni češkog premijera da klimatski ciljevi, određivanje cene ugljenika i ekološki propisi uopšte ne idu na ruku evropskim državama. Babiš je otpužio Brisel da usmerava ekonomije ka strmoglavu i, kako ističe, "agresivnoj agendi dekarbonizacije".

- Češka će verovatno propustiti cilj NATO da poveća vojne izdatke na 3,5 odsto BDP ove godine - najavio je Babiš. -Učinićemo sve što možemo da ispunimo obećanje, ali se borimo sa budžetskim deficitom zbog prekomerne potrošnje i za vojne potrebe trenutno možemo da izdvojimo samo dva odsto. Saveznici treba više da se fokusiraju na poboljšanje kapaciteta nego na procente izdvajanja, kojima lako može da se manipuliše.

Predsednik češke vlade oštro se suprotstavlja predsedniku Petru Pavelu, bivšem vojnom komandantu NATO, koji je otvoreni pristalica Ukrajine. Suprotstavljene vizije unutar državnog vrha prete da dovedu do još jedne praške političke krize. Pavel je naročito protivnik vladinih planova da smanji odbrambene izdatke za ovu godinu i upozorava da to ne odgovara rastućim bezbednosnim pretnjama i obavezama NATO.

Evropska komisija, kao da je čula i prihvatila Babišove kritike, priprema ambiciozan paket mera za pojednostavljenje poreskih pravila unutar EU, sa ciljem da smanji birokratiju i privredi uštedi čak sedam milijardi evra godišnje. Po nacrtu predloga koji je video američki "Blumberg", zvanični Brisel želi da olakša poslovanje malim i srednjim preduzećima, ali i multinacionalnim kompanijama. Nacrt donosi više ključnih promena koje bi trebalo da podstaknu ekonomski rast i inovacije. Predlaže se uvođenje jedinstvenog standarda na nivou EU koji će kompanijama omogućiti da troškove istraživanja i razvoja odmah, ili u roku od četiri godine, u potpunosti odbiju od poreza.

Evropska vojna i odbrambena industrija biće oslobođena određenih poreza na troškove zaduživanja da bi lakše dolazila do investicija. Planira se i ukidanje starih pravila protiv utaje poreza za velike kompanije, što bi uštedelo oko 160 miliona evra godišnje. Firme će same primenjivati poreske olakšice, a poreznici će kontrolu sprovoditi naknadno, kroz redovne revizije, što stavlja akcenat na poverenje i smanjuje potrebu za brojnim administrativnim odobrenjima koja gube trku sa vremenom.

Predlog će biti predstavljen 24. juna, a osnovna ideja je da se smanji utaja poreza, a istovremeno, ukinu besmislena papirologija i birokratski troškovi. Za usvajanje predloga, neophodan je konsenzus svih 27 članica Unije.

Slovačka po svom

SLOVAČKA otkazuje poslušnost Briselu, kad su u pitanju preuzete obaveze oko razvoja vetroparkova. Kako kaže premijer Robert Fico "vetroparkovi nisu neophodni i nećemo ih razvijati". Zemlja raspolaže izuzetnim energetskim miksom, jer oko 85 odsto električne energije proizvodi iz niskougljeničnih izvora. Bratislava zato planira dalji razvoj nuklearne energije, uključujući izgradnju novog atomskog postrojenja. "Imamo drugačije ideje o tome kako bi trebalo da izgleda naš energetski razvoj i sledićemo ih", poručuje Fico.

Nuklearno oružje

DOK Andrej Babiš kritikuje evropsku odbrambenu zavisnost od stranih trupa, SAD planiraju da rasporede dodatno nuklearno oružje u još neke evropske članice NATO, piše "Fajnenšel tajms". Odabrane zemlje postaće domaćini aviona dvostruke sposobnosti (DCA) koji mogu da nose nuklearno oružje. Program nuklearnog deljenja NATO trenutno obuhvata Belgiju, Nemačku, Italiju, Holandiju, Tursku i Veliku Britaniju, čije su snage ovlašćene da prime DCA i unapred raspoređene nuklearne bombe. Oružje je pod kontrolom SAD i one zadržavaju pravo odlučivanja o njegovoj upotrebi.