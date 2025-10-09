Peciva i pite

NAJUKUSNIJA PITA OD KROMPIRA I PRAZILUKA: Zdravo, bez glutena, puno ukusa

Milena Tomasevic

09. 10. 2025. u 07:30

Slana pita sa hrskavom podlogom od krompira i bogatim filom od praziluka, pečuraka, spanaća i slanine predstavlja idealan spoj zdravih sastojaka i gurmanskog zadovoljstva. Bez glutena, jednostavna za pripremu, a pri tom i veoma zasitna.

НАЈУКУСНИЈА ПИТА ОД КРОМПИРА И ПРАЗИЛУКА: Здраво, без глутена, пуно укуса

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za podlogu:

  • 1 kg krompira
  • 20 gr putera (za podmazivanje kalupa)

Za fil:

  • 1 praziluk (tanko isečen)
  • 50 gr pečuraka (isečenih)
  • 100 gr svežeg spanaća
  • 1 glavica crnog luka (sitno iseckana)
  • 2 čena belog luka (sitno iseckana)
  • 75 gr  slanine 
  • Za preliv:
  • 4 jaja
  • 3 kašike pavlake
  • 75 gr rendanog sira 
  • so i biber po ukusu
  • sveži vlašac (za dekoraciju)

Priprema:

Kora od krompira:
Krompir oljuštite, isecite i skuvajte u slanoj vodi dok ne omekša. Ocedite i ispasirajte. Podmažite okrugli kalup prečnika 21 cm i krompir utisnite u dno i ivice, oblikujući podlogu. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta.

Fil:
Na malo putera ili ulja kratko propržite pečurke. Dodajte praziluk, crni i beli luk, pa dinstajte dok ne omekšaju. Na kraju dodajte spanać i mešajte dok ne uvene. Ukoliko koristite, dodajte slaninu i kratko propržite.


U činiji umutite jaja, dodajte pavlaku, rendani sir, so i biber.
Na podlogu od krompira stavite povrtni fil, rasporedite komadiće slanine i sve prelijte jajastom smesom.
Vratite u rernu i pecite još 20 minuta na 180°C, dok se pita ne stegne i blago porumeni.
Ostavite da se prohladi nekoliko minuta, izvadite iz kalupa i ukrasite svežim seckanim vlašcem. Poslužite uz mešanu salatu.

Uživajte!

