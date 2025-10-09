NAJUKUSNIJA PITA OD KROMPIRA I PRAZILUKA: Zdravo, bez glutena, puno ukusa

Slana pita sa hrskavom podlogom od krompira i bogatim filom od praziluka, pečuraka, spanaća i slanine predstavlja idealan spoj zdravih sastojaka i gurmanskog zadovoljstva. Bez glutena, jednostavna za pripremu, a pri tom i veoma zasitna.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za podlogu:

1 kg krompira

20 gr putera (za podmazivanje kalupa)

Za fil:

1 praziluk (tanko isečen)

50 gr pečuraka (isečenih)

100 gr svežeg spanaća

1 glavica crnog luka (sitno iseckana)

2 čena belog luka (sitno iseckana)

75 gr slanine

Za preliv:

4 jaja

3 kašike pavlake

75 gr rendanog sira

so i biber po ukusu

sveži vlašac (za dekoraciju)

Priprema:

Kora od krompira:

Krompir oljuštite, isecite i skuvajte u slanoj vodi dok ne omekša. Ocedite i ispasirajte. Podmažite okrugli kalup prečnika 21 cm i krompir utisnite u dno i ivice, oblikujući podlogu. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta.

Fil:

Na malo putera ili ulja kratko propržite pečurke. Dodajte praziluk, crni i beli luk, pa dinstajte dok ne omekšaju. Na kraju dodajte spanać i mešajte dok ne uvene. Ukoliko koristite, dodajte slaninu i kratko propržite.



U činiji umutite jaja, dodajte pavlaku, rendani sir, so i biber.

Na podlogu od krompira stavite povrtni fil, rasporedite komadiće slanine i sve prelijte jajastom smesom.

Vratite u rernu i pecite još 20 minuta na 180°C, dok se pita ne stegne i blago porumeni.

Ostavite da se prohladi nekoliko minuta, izvadite iz kalupa i ukrasite svežim seckanim vlašcem. Poslužite uz mešanu salatu.

Uživajte!