NAJUKUSNIJA PITA OD KROMPIRA I PRAZILUKA: Zdravo, bez glutena, puno ukusa
Slana pita sa hrskavom podlogom od krompira i bogatim filom od praziluka, pečuraka, spanaća i slanine predstavlja idealan spoj zdravih sastojaka i gurmanskog zadovoljstva. Bez glutena, jednostavna za pripremu, a pri tom i veoma zasitna.
Sastojci:
Za podlogu:
- 1 kg krompira
- 20 gr putera (za podmazivanje kalupa)
Za fil:
- 1 praziluk (tanko isečen)
- 50 gr pečuraka (isečenih)
- 100 gr svežeg spanaća
- 1 glavica crnog luka (sitno iseckana)
- 2 čena belog luka (sitno iseckana)
- 75 gr slanine
- Za preliv:
- 4 jaja
- 3 kašike pavlake
- 75 gr rendanog sira
- so i biber po ukusu
- sveži vlašac (za dekoraciju)
Priprema:
Kora od krompira:
Krompir oljuštite, isecite i skuvajte u slanoj vodi dok ne omekša. Ocedite i ispasirajte. Podmažite okrugli kalup prečnika 21 cm i krompir utisnite u dno i ivice, oblikujući podlogu. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta.
Fil:
Na malo putera ili ulja kratko propržite pečurke. Dodajte praziluk, crni i beli luk, pa dinstajte dok ne omekšaju. Na kraju dodajte spanać i mešajte dok ne uvene. Ukoliko koristite, dodajte slaninu i kratko propržite.
U činiji umutite jaja, dodajte pavlaku, rendani sir, so i biber.
Na podlogu od krompira stavite povrtni fil, rasporedite komadiće slanine i sve prelijte jajastom smesom.
Vratite u rernu i pecite još 20 minuta na 180°C, dok se pita ne stegne i blago porumeni.
Ostavite da se prohladi nekoliko minuta, izvadite iz kalupa i ukrasite svežim seckanim vlašcem. Poslužite uz mešanu salatu.
Uživajte!
