VAŽI ZA NAJBOLJE TESTO ZA PICU NA SVETU: Spremno za svega 15 minuta, a sve sastojke već imate kod kuće

Jovana Švedić

10. 09. 2025. u 13:34

UZ NEKOLIKO sastojaka možete pronaći u svojoj kuhinji, malo strpljenja i pažnje, napravićete najhrskavu koru za picu za celu porodicu.

SASTOJCI:

  • 400 g običnog belog brašna, plus još malo za posipanje
  • 1 kesica suvi kvasac
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika palente ili pšeničnog griza.

PRIPREMA: 

  1. Zagrejte rernu na najvišu moguću temperaturu, oko 240°C (ako koristite ventilator, oko 220°C). Ubacite dva velika pleha kako bi se dobro zagrejali.

  2. U većoj činiji pomešajte brašno, kvasac, so i šećer. U sredini napravite udubljenje, dodajte maslinovo ulje, pa polako sipajte oko 225 ml vode i počnite da mešate testo.

  3. Testo stavite na blago pobrašnjenu radnu površinu i mesite 1-2 minuta, dok ne dobijete glatko testo. Pokrijte ga prevrnutom činijom i ostavite da odstoji dok pripremate dodatke.

  4. Razvucite jednu kuglu testa na blago pobrašnjenoj površini u krug prečnika oko 25 cm. Rasporedite palentu ili griz po pek-papiru, pa premestite testo na papir.

  5. Rastegnite testo rukama u krug prečnika oko 30 cm, formirajući deblji obruč oko ivice (oko 1 cm), dok sredina treba da bude oko 5 mm debela. Ponovite postupak sa drugom kuglom testa.

  6. Premažite testo omiljenim sosom i dodacima, ali vodite računa da određeno povrće ne ispušta previše vode.

  7. Pecite pice na zagrejanim plehovima, zajedno sa pek-papirom, 10-15 minuta, dok kora ne postane zlatno-hrskava.

SAVET

Na poznatom sajtu, preko 70 hiljada korisnika ocenilo je ovaj recept sa pet zvezdica, a kao najbolji nadevi i dodaci za testo su: klasični paradajz sos sa belim lukom, bosiljkom i origanom, sveža mocarela, masline, tanko sečeni šampinjoni, tanke trake pršute i sveži bosiljak.

