VAŽI ZA NAJBOLJE TESTO ZA PICU NA SVETU: Spremno za svega 15 minuta, a sve sastojke već imate kod kuće
UZ NEKOLIKO sastojaka možete pronaći u svojoj kuhinji, malo strpljenja i pažnje, napravićete najhrskavu koru za picu za celu porodicu.
SASTOJCI:
- 400 g običnog belog brašna, plus još malo za posipanje
- 1 kesica suvi kvasac
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika palente ili pšeničnog griza.
PRIPREMA:
-
Zagrejte rernu na najvišu moguću temperaturu, oko 240°C (ako koristite ventilator, oko 220°C). Ubacite dva velika pleha kako bi se dobro zagrejali.
-
U većoj činiji pomešajte brašno, kvasac, so i šećer. U sredini napravite udubljenje, dodajte maslinovo ulje, pa polako sipajte oko 225 ml vode i počnite da mešate testo.
-
Testo stavite na blago pobrašnjenu radnu površinu i mesite 1-2 minuta, dok ne dobijete glatko testo. Pokrijte ga prevrnutom činijom i ostavite da odstoji dok pripremate dodatke.
-
Razvucite jednu kuglu testa na blago pobrašnjenoj površini u krug prečnika oko 25 cm. Rasporedite palentu ili griz po pek-papiru, pa premestite testo na papir.
-
Rastegnite testo rukama u krug prečnika oko 30 cm, formirajući deblji obruč oko ivice (oko 1 cm), dok sredina treba da bude oko 5 mm debela. Ponovite postupak sa drugom kuglom testa.
-
Premažite testo omiljenim sosom i dodacima, ali vodite računa da određeno povrće ne ispušta previše vode.
-
Pecite pice na zagrejanim plehovima, zajedno sa pek-papirom, 10-15 minuta, dok kora ne postane zlatno-hrskava.
SAVET:
Na poznatom sajtu, preko 70 hiljada korisnika ocenilo je ovaj recept sa pet zvezdica, a kao najbolji nadevi i dodaci za testo su: klasični paradajz sos sa belim lukom, bosiljkom i origanom, sveža mocarela, masline, tanko sečeni šampinjoni, tanke trake pršute i sveži bosiljak.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
