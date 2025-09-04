ZAPEČENE PALAČINKE SA MESOM I BELIM SOSOM: Recept za mekane palačinke, sočan fil, kremasti sos i zlatnu koricu
Kremasto, zlatno i neodoljivo – palačinke sa mesnim punjenjem i belim sosom koje će podići svaku trpezu na restoranski nivo.
- 2 jaja
- 250 gr brašna
- 500 ml mleka,
- so
- kašika ulja
Umutiti, ispeći tanke palačinke.
Punjenje
- 400 gr mlevenog mesa
- 1 glavica luka, malo šargarepe
- So, biber, paradajz-pire
Propržiti luk i šargarepu, dodati meso i začine, dinstati dok ne ispari tečnost.
Beli sos
- 2 kašike putera
- 2 čena belog luka, 1/2 luka
- 2 šolje mleka, kocka čorbe, so, parmezan
Propržiti luk na puteru, dodati kocku, sipati mleko, mešati do gustine.
Sklapanje
Palačinke napuniti mesom (da malo viri). Ređati u posudu, preliti belim sosom. Posuti sirom i peći 15 minuta na 200°C.
Prijatno!
