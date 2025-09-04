Peciva i pite

ZAPEČENE PALAČINKE SA MESOM I BELIM SOSOM: Recept za mekane palačinke, sočan fil, kremasti sos i zlatnu koricu

Kremasto, zlatno i neodoljivo – palačinke sa mesnim punjenjem i belim sosom koje će podići svaku trpezu na restoranski nivo.

FOTO: Novosti


Palačinke
  • 2 jaja
  • 250 gr brašna
  • 500 ml mleka,
  • so
  • kašika ulja

 Umutiti, ispeći tanke palačinke.

Punjenje

  • 400 gr mlevenog mesa
  • 1 glavica luka, malo šargarepe
  • So, biber, paradajz-pire

 Propržiti luk i šargarepu, dodati meso i začine, dinstati dok ne ispari tečnost.

Beli sos

  • 2 kašike putera
  • 2 čena belog luka, 1/2 luka
  • 2 šolje mleka, kocka čorbe, so, parmezan

Propržiti luk na puteru, dodati kocku, sipati mleko, mešati do gustine.

Sklapanje

Palačinke napuniti mesom (da malo viri). Ređati u posudu, preliti belim sosom. Posuti sirom i peći 15 minuta na 200°C.

Prijatno!

