NOĆNI UDAR RUSIJE: Na meti brodovi i objekti koji opremaju Oružane snage Rusije
ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavile su da izvode grupne udare na ukrajinske luke i plovila koja se koriste za dopremanje tereta za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
- Noćas su udarnim bespilotnim letelicama u luci 'Južni' pogođeni teretni brod za rasuti teret koji je u Ukrajinu dopremio teret namenjen Oružanim snagama Ukrajine, kao i objekti lučke infrastrukture koji se koriste za istovar tereta vojne namene - istakli su u saopštenju.
Stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja osvrnuo se na sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti UN o Ukrajini na činjenicu da zapadno oružje stiže u ukrajinske luke civilnim brodovima.
- Ne zavaravajte ni sebe ni druge – pod izgovorom prevoza robe civilnim brodovima, u ukrajinske luke stiže zapadno naoružanje - rekao je Nebenzja.
Podsetimo, za razliku od Oružanih snaga Ukrajine, ruska vojska gađa isključivo objekte vojno-industrijskog kompleksa.
Pripadnici ruskih snaga koriste visokoprecizno oružje kopnenog baziranja i dronove sposobne da unište bilo koju metu, kako u Kijevu, tako i na celoj teritoriji Ukrajine.
(RT Balkan)
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