FEDERALNA služba bezbednosti sprečila je napad ukrajinskih dronova na vojnu fabriku u Podmoskovlju.

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Čak 35 dronova sa eksplozivom bilo je sakriveno u kamionu koji je prevozio 18 tona španskih keramičkih pločica. Teretnjak je krenuo iz Kijeva i stigao u Moskovsku oblast preko Slovačke, Poljske i Belorusije. Bespilotne letelice su već bile montirane i samo je u Moskvi trebalo da ubace SIM kartice.

Policija je uhapsila izvršioca diverzije u hangaru gde su dovezeni dronovi. On je već osuđivan zbog ubistva i krađa. Proveo je u zatvoru deset godina, a zatim se prijavio 2022. da ratuje u Ukrajini, u jedinici "Vagnera", posle čega je amnestiran. Na snimcima FSB se vidi kako otvara kutije sa dronovima i priprema ih za aktivaciju. Ne znajući da ga ruska policija prati, napustio je hangar uveren da ga čeka grupa za evakuaciju koja je tobože planirala da ga prebaci u Ukrajinu.

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Kad je u skladište upala ruska policija vlasnik je pružio otpor i bio likvidiran. O tome je izvestio FSB Rusije. Ruski obaveštajci su na vreme saznali za tu planiranu terorističku akciju i namerno su pustili da kamion dođe do Podmoskovlja.

Uhapšeni diverzant, kriminalac sa velikim stažom, već je sve ispričao istražnim organima. Kaže da je preko "Telegrama" tražio posao. Predložili su mu veliki novac i on je pristao da izvede teroristički napad dronovima. Upoznali su ga sa oficirom ukrajinske tajne službe sa kojim je kasniije bio u stalnoj vezi.

Organizator reper Kijevstoner Ruski obaveštajci su utvrdili da je jedan od organizatora planirane diverzije na vojnu fabriku u Podmoskovlju bio poznati ukrajinski reper i glumac Albert Vasiljev, koji sada uglavnom boravi u Španiji i Slovačkoj. Poznatiji je po nadimku Kijevstoner. Ima svoj blog, a između ostalog, zarađuje novac i od prodaje kokaine. Preko Vasiljeva je poslat novac ljudima u Moskvu koji je trebalo da organizuju i izvedu diverziju.

Diverziju je organizovala Ukrajinska služba bezbednosti. Eksperti su već utvrdili da su dronovi napravljeni u Kanadi i nisu mogli da ih blokiraju sredstva radioelektronske borbe. Ukrajinske službe su za tu akciju angažovale i decu od 13 do 16 godina, koja su dobila zadatak da donesu SIM kartice za upravljanje dronovima.

Hangar su pripremili za poletanje dronova građani Moldavije Viktor Pirloga (40) i Aureli Kalos (31). Oni su prošli pripremu u Ukrajini, a u hangaru su instalirali kamere i brzi internet. Kad je planirano da dronovi polete ka vojnoj fabrici i bace četiri kilograma heksogena uništili su ih specijalci ruske antiterorističke jedinice.

Ove diverzantske akcije su deo najavljenog 40-dnevnog programa Zelenskog "prisiljavanja Putina na mir" koje je najavio prošlog meseca.

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Već ranije su ruski vojni eksperti govorili da jedan broj dronova kojima Ukrajinci napadaju u rojevima ne leti iz Ukrajine, nego ih dovoze do ruskih gradova automobilima, a zatim njima napadaju objekte.

Stoga su pojačane mere bezbednosti i znatno bolje se kontrolišu automobili koji prevoze razni teret ka Podmoskovlju.

Rusi su, u međuvremenu, odgovorili do sada najjačim napadima na lučke objekte Ukrajine na Crnom moru. U Odeskoj oblasti su napali luku "Južna", gde je uništeno sedam rezervoara sa gorivom, kao i tanker i teretni brod.

Kijev je u utorak bio u gustom crnom dimu, javlja telegram-kanal "Strana.ua". Rusi su raketirali fabriku "Radioizmeritelj", koja je proizvodila komponente za rakete "neptun-M". Pogođena je i fabrika "Ukr armo tek", koja sklapa delove za dronove i u njenom skladištu se nalazi eksploziv koji kasnije nose dronovi.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski moli saveznike da mu pošalju rakete za "Patriote" i što pre uvedu Rusiji nove sankcije. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da su pogođena velika skladišta, pa je buknuo požar. U Ministarstvu odbrane Rusije su saopštili da su gađali ukrajinske vojne fabrike gde su se pravili rakete i dronovi. Predsednik Rusije Vladimir Putin je najavio da će udari biti sve moćniji.