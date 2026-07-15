Samo Srbija i Vučić nisu potpisali Deklaraciju u Kijevu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Kijevu na Petom samitu "Jugoistočna Evropa – Ukrajina".

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Ipak, samo Srbija i Vučić nisu potpisali zajedničku deklaraciju iz Kijeva.

Potpisnici ponovo osuđuju "rusku vojnu agresiju, pozivaju na njen hitan prestanak, povlačenje ruskih snaga sa teritorije Ukrajine i nastavak napora za postizanje pravednog i trajnog mira".

U tački 11, deklaracije, a koju Vučić nije potpisao doslovce se navodi:

"Ponovo potvrđujemo da za zločin agresije ne sme biti nekažnjivosti. Podržavamo međunarodne napore usmerene ka obezbeđivanju odgovornosti za zločine učinjene protiv Ukrajine, uključujući i posredstvom Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine. Odajemo priznanje državama koje su već pristupile Proširenom delimičnom sporazumu o uspostavljanju Upravljačkog odbora Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine. Mi, ostali učesnici, izražavamo nameru da blagovremeno razmotrimo pristupanje ovom sporazumu i doprinesemo ovom važnom poduhvatu".

Učesnici su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i humanitarnu podršku Ukrajini, sa posebnim naglaskom na jačanje protivvazdušne odbrane, obnovu zemlje, energetsku bezbednost i proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Takođe su ponovili podršku evroatlantskim težnjama Ukrajine, uključujući buduće članstvo u NATO-u kada za to budu ispunjeni uslovi.

Potpisnici pozivaju na jačanje sankcija Rusiji, borbu protiv sajber i hibridnih pretnji i veću saradnju u oblasti bezbednosti Crnog mora, uz najavu da će naredni samit biti održan u Sloveniji 2027. godine.