"OVO JE ZLOČIN"! Rade Bogdanović je razapeo jednog čoveka nakon polufinala Mundijala

Fudbaleri Argentine napravili su još jedan čudesan preokret i pobedom nad reprezentacijom Engleske izborili plasman u finale Svetskog prvenstva.

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Englezi su vodili do 85. minuta, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost, pa čak ni da uvedu meč u produžetke, iako je Tomas Tuhel na teren posalo gotovo sve raspoložive defanzivne snage.

Nekadašnji fudbaler i stručni konsultant RTS-a Rade Bogdanović rekao je posle meča u emisiji "Jedan svet, jedna igra" da su Argentinci u najbitnijoj utakmici pokazali klasu.

"U prvom poluvremenu izuzetna taktička zrelost, a o drugom ne mogu puno ni da pričam kada su oni u pitanju jer mi je akcenat na selektoru selekcije Engleske Tuhelu. Mislim da na ovom Svetskom prvenstvu nijedan selektor koji je vodio reprezentaciju nije napravio veći fudbalski zločin prema svojim igračima i prema sebi. Ono što je uradio nakon 1:0 mislim da će se realno izučavati u trenerskim školama", istakao je Bogdanović.

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Smatra da se u drugom poluvremenu ništa nije promenilo u filozofiji argentinskih fudbalera, osim što im je Tuhel svojim odlukama dao prostor.

"Kad ovima daš prostora, sebe si sahranio. U prvom poluvremenu smo pričali da svega ima, samo nema metar slobodnog prostora. U drugom poluvremenu im daš prostor na ovaj kvalitet. Mesi u 40. godini sa desne strane kao čarobnjak dribla i svojom desnom nogom centrira, a najmanji igrač na terenu Martinez skače i zabija gol glavom. Pričali smo da je on najveća žrtva ovog sistema i igre Mesija. Ja jesam velika pričalica, ali sam stvarno ostao bez teksta gledajući ovu utakmicu", rekao je Bogdanović.

Istakao je da je Tuhel pokazao kako ne treba da se postupa na ovom nivou, da je "odigrao na pogrešnu kartu" i "ubio" Engleze.

Argentina će u nedelju u finalu Mundijala igrati protiv Španije. Utakmica u Nju Džerziju počeće u 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu, uz direktan prenos na RTS-u.