SRBE OPET "POTAPAJU" U GAZIVODE: Priština više ni ne skriva da kreće u novi talas etničkog čišćenja na severu KiM

JAVNO preduzeće "Ibar - Lepenac" u katastarskim evidencijama tzv. Kosova upisano je kao vlasnik velikog broja parcela stečenih eksproprijacijom za potrebe izgradnje akumulacionog jezera Gazivode i to je naš strateški resurs, izjavio je direktor tog preduzeća, koje je pre osam godina uzurpirala Priština, Faruk Mujka.

Foto: D. Z.

Prema njegovim rečima, suština pitanja imovine oko Gazivoda je u tome da se "stanje vrati na period sedamdesetih godina prošlog veka, kada je jezero punjeno". Mujkina poruka, iako uvijena u oblande, zapravo znači da Priština otvoreno kreće u novi talas etničkog čišćenja Srba, i to na severu Kosova i Metohije, većinski nastanjenom našim sunarodnicima.

Po nalogu uzurpiranog preduzeća kojim Mujka upravlja nedavno je porušeno pet srpskih vikendica i jedna kuća, a naloženo je rušenje još 11 objekata, i to do subote, 18. jula. Vlasnici ističu da će pred tzv. Osnovnim sudom u Kosovskoj Mitrovici podneti tužbu protiv ovog preduzeća.

- Na ovom području nikada nije bilo imovine u vlasništvu Albanca i nije suština da žele da vrate stanje kao kada je jezero napravljeno, već u tome što žele da isele Srbe. Smetamo im - svesni su ugroženi Srbi, koji su se ipak nadali pronalasku rešenja i nekakvoj reakciji predstavika međunarodne zajednice.

Na okruglom stolu prekjuče u Zubinom Potoku, na inicijativu NVO "Aktiv" iz Kosovske Mitrovice, predsednik Opštine Zubin Potok Miloš Perović je istakao da lokalna samouprava nije dala saglasnost za rušenje vikendica u području jezera Gazivode. On je poručio i da se sva otvorena pitanja moraju rešavati kroz razgovor i uvažavanje interesa građana:

Pod vodom i dvorac Jelene Anžujske VEŠTAČKO jezero Gazivode nastalo je u komplikovanom procesu u kome je potopljeno 14 srpskih sela, više crkava i grobalja. Tu je bio, u potopljenom selu Brnjaci, i dvorac srpske kraljice Jelene Anžujske, supruge kralja Stefana Uroša Prvog Nemanjića, iz 13. veka. Zbog formiranja akumulacije iz Ibarskog Kolašina iseljeno je više od hiljadu Srba.



Više od 90 odsto vodene mase akumulirane u Gazivodama dolazi sa vodozahvata u centralnoj Srbiji. Na području Opštine Zubin Potok nalazi se čak 74,1 odsto jezera, dok 25,9 odsto pripada Novom Pazaru i Tutinu. Dugačko je 22 kilometra, sa najvećom dubinom 107 metara i ukupne zapremine 380 milona kubnih metara. Vodom iz Gazivoda, preko kanala Ibar-Lepenac rashlađuje se ivanja Termoelektrane "Obilić". Čitav sever Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Vučitrn i opština Srbica snabdevaju se vodom za piće iz Gazivoda. Leti, u periodu velikih suša, čak i Priština, preko Gračaničkog jezera, dobija vodu iz Gazivoda.Više od 90 odsto vodene mase akumulirane u Gazivodama dolazi sa vodozahvata u centralnoj Srbiji. Na području Opštine Zubin Potok nalazi se čak 74,1 odsto jezera, dok 25,9 odsto pripada Novom Pazaru i Tutinu. Dugačko je 22 kilometra, sa najvećom dubinom 107 metara i ukupne zapremine 380 milona kubnih metara.

- Zabrana upotrebe motornih čamaca na jezeru, kao i najavljeno rušenje privatne imovine, ne doprinose izgradnji poverenja među građanima. Postupci poput rušenja pet vikendica i kuće u naselju Čučale, građenih sedamdesetih godina prošlog veka, samo produbljuju strah i nesigurnost među stanovništvom.

Advokat Predrag Miljković, zastupnik vlasnika objekata, zatražio je od Mujke odgovor ko je i zašto naložio rušenje vikendica. Takođe, i kada je pokrenut postupak eksproprijacije zemljišta, odnosno da li je pred sudom u Mitrovici pokrenut postupak za oslobađanje nepokretnosti. Naglasio je i da odluke o rušenju nisu uredno dostavljene svim stranama.

- I dalje ostaje nejasno ko je naložio rušenje vikendica, da li preduzeće "Ibar - Lepenac", ministarstvo ili inspekcija - rekao je Miljković.

Vlasnici kojima je saopšteno da će njihovi objekti biti srušeni istakli su da se nikada za poslednjih 20 godina nisu susreli sa tim problemom i da su spremni na dogovor, pa i da plate zakupninu ukoliko je potrebno, ali da vikendice ne budu srušene. Jedan od njih, Ljubiša Mijačić, podsetio je da su "Kamp Rezala" osnovala četvorica vlasnika 2014. i da su ukupna ulaganja premašila 80.000 evra.