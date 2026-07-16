BRUKA I SRAMOTA! Belimngem s leđa ošamario Argentinca (VIDEO)
ARGENTINA je u finalu Svetskog prvenstva.
U dramatičnom polufinalu u Atlanti, pobedili su Englesku sa 2:1 nakon velikog preokreta u poslednjim minutima.
Engleska je vodila golom Entonija Gordona u 55. minutu, ali je Argentina dobila duel za svetsku titulu golovima Enca Fernandeza u 86. minutu i Lautara Martineza u drugom minutu nadoknade vremena.
Legendarni Lionel Mesi je zabeležio dve asistencije. Argentina će pokušati da osvoji drugu uzastopnu titulu i četvrtu ukupno protiv Španije u finalu.
Utakmica je zakazana za nedelju, 19. jul u 21 čas po hrvatskom vremenu. Francuska i Engleska igraju za treće mesto dan ranije u 23 časa.
Incident se dogodio posle utakmice. Džud Belingam (23) je tužno stajao na sredini terena dok su argentinski igrači slavili nedaleko od njega. Bili su mu okrenuti leđima. Belingem, do tada miran i statičan, iznenada se krenuo ka Argentincima i udario levog beka Valentina Barsu (21) u glavu s leđa.
Argentinac je potom prestao da slavi i verbalno se sukobio sa Belingemom. Uključili su se i drugi argentinski igrači i počelo je guranje. Međutim, drugi igrači oba tima su ubrzo razdvojili sukobljene igrače.
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