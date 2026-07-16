KATASTROFA! Nakon plasmana u finale stigle užasne vesti za Argentinu

PROBLEM za "gaučose"!

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

Argentina se suočava sa disciplinskim merama od strane svetske fudbalske federacije (FIFA) nakon što su njeni igrači proslavili dramatičnu pobedu u polufinalu Svetskog prvenstva nad Engleskom razvijajući transparent sa političkom porukom o Foklandskim Ostrvima.

Aktuelni svetski šampioni izveli su dramatičan preokret u Atlanti, postigavši dva kasna gola i obezbedivši pobedu od 2:1 nad ekipom Tomasa Tuhela, osiguravši mesto u nedeljnom finalu protiv Španije.

Međutim, slavlje je palo u drugi plan nakon poslednjeg zvižduka. Argentinski fudbaleri na terenu su razvili transparent sa natpisom „Las Malvinas son Argentinas“ („Foklandska ostrva su argentinska“), što je direktna politička poruka vezana za dugogodišnji teritorijalni spor između Velike Britanije i Argentine oko ostrva u jugozapadnom Atlantiku.

Ovo nije prvi put da Gaučosi koriste fudbalski teren za slanje ovakvih poruka. FIFA je još 2014. godine kaznila Argentinski fudbalski savez sa 20.000 funti nakon što su igrači razvili identičan transparent uoči prijateljske utakmice protiv Slovenije, objašnjavajući da je prekršeno pravilo o zabrani političkih poruka i neprimerenog ponašanja tima.

Ulje na vatru dolila je potpredsednica Argentine Viktorija Viljaruel, koja je posle utakmice objavila video argentinskih vojnika na društvenoj mreži X sa porukom:

- Ovo nije bila samo još jedna obična utakmica. Foklandska ostrva su argentinska. Zabranili su unošenje transparenata na stadion, ali su zaboravili da ih nosimo u krvi i u srcima.

Viljaruel je takođe rekao pred utakmicu da je ovo polufinale prilika da se „osvajači postave na njihovo mesto“. Argentinski fudbaleri su u osmini finala pevali pesme o Foklandskim ostrvima, uz pominjanje ikona Dijega Maradone i Lionela Mesija, nakon pobede nad Egiptom (3:2).

Za razliku od svojih igrača i političkih lidera, argentinski selektor Lionel Skaloni je pred utakmicu apelovao na razum i pokušao da odvoji sport od politike:

„Ovo je fudbalska utakmica. Ne mogu da mešam ove stvari, pre svega iz poštovanja prema svemu što se dogodilo pre toliko godina. Bio je to veoma tužan period u našoj istoriji i ne možemo ništa da promenimo. Naravno da se sećamo tih ljudi, ali ovo je sport i ne bi trebalo da mešamo pojmove.“

Podsetimo se da je sukob između dve nacije oko ostrva koja se nalaze 300 milja od istočne obale Argentine trajao od aprila do juna 1982. godine. Za 74 dana rata poginulo je 655 argentinskih i 255 britanskih vojnika, kao i tri civila sa ostrva. Zbog istorijskih tenzija, ovo polufinale u Atlanti - u kojem su kasni golovi Enca Fernandeza i Lautara Martineza doveli Argentinu do prolaza - videlo je znatno veći broj pripadnika obezbeđenja nego obično.