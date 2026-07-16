BLOKADERI NE BIRAJU REČI: Nezapamćeno vređanje i udar na Bojanu Maljević (FOTO)
BOJANA Maljević našla se na udaru blokadera i jezivih uvreda, zbog svoje nove odluke. Novi rat u njihovim redovima rasplamsao se na drzštvenim mrežama.
"Nisi ni bila na listi", "kokoško netalentovana", "fekalijo…", "zgazila ženu na pešačkom", "ucenjena za narkotike!!!" samo su neke od jezivih uvreda koje se mogu pročitati uobjavama i komentarima po društvenim mrežama.
Ovo je još samo jedan pokazatelj pravog lica blokadera. Domen njihove komunakcije su jedino uvrede.
Čim neko ne "igra, kako on sviraju" kreće opšta hajka i nastane haos.
Podsećamo, Bojana Maljević pre nekoliko meseci dobila je poziv da bude jedna od kandidatkinja na studentskoj listi, ali je juče, kako je sama rekla, morala da se povuče sa iste.
Ona je napisala pismo u kojem se zahvalila svima na poverenju što su baš nju pozvali za jednu od kandidatkinja.
BONUS VIDEO: SRAMNO! Nataša Kandić likuje dok odjekuju istine o klanju i slovanju Srba od strane bošnjaka i Orića
Preporučujemo
OPET VREĐANjE STARIJIH SUGRAĐANA I PENZIONERA: Blokaderska politika mržnje, posebno prema ženama i penzionerima (FOTO)
15. 07. 2026. u 19:43 >> 19:55
JOVANOV ISMEJAO PROGNOZU CRTE: Opušteno, isto su pričali i 2023.
15. 07. 2026. u 19:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"NE ŽELIM PREGOVORE" Tramp brutalno zapretio: Napadi na Iran biće nastavljeni dok ne pristanu
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.
15. 07. 2026. u 20:30
NOVI JEZIV SNIMAK DRAME U AVIONU: Supruga drži Srbina da ne ispadne iz aviona (VIDEO)
NA letu iz Soluna za Mihnen prošlog petka dogodio se incident kada je tokom leta pukao prozor aviona, a onda je došlo do dekompresije kabine.
14. 07. 2026. u 17:57
VODITELjKA GODINAMA NE SPAVA SA MUŽEM: "To je za mene traumatično!"
VODITELjKA sa suprugom već godinama ne spava u istom krevetu...
14. 07. 2026. u 11:17
Komentari (0)