BLOKADERI NE BIRAJU REČI: Nezapamćeno vređanje i udar na Bojanu Maljević (FOTO)

BOJANA Maljević našla se na udaru blokadera i jezivih uvreda, zbog svoje nove odluke. Novi rat u njihovim redovima rasplamsao se na drzštvenim mrežama.

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"Nisi ni bila na listi", "kokoško netalentovana", "fekalijo…", "zgazila ženu na pešačkom", "ucenjena za narkotike!!!" samo su neke od jezivih uvreda koje se mogu pročitati uobjavama i komentarima po društvenim mrežama.

Ovo je još samo jedan pokazatelj pravog lica blokadera. Domen njihove komunakcije su jedino uvrede.

Čim neko ne "igra, kako on sviraju" kreće opšta hajka i nastane haos.

Podsećamo, Bojana Maljević pre nekoliko meseci dobila je poziv da bude jedna od kandidatkinja na studentskoj listi, ali je juče, kako je sama rekla, morala da se povuče sa iste.

Ona je napisala pismo u kojem se zahvalila svima na poverenju što su baš nju pozvali za jednu od kandidatkinja.

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