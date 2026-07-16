DRON PROGONI RUSKI HELIKOPTER MI-28 I KUKAVIČKI GA OBARA: Isplivao jezivi snimak sa teritorije Rusije (VIDEO)

LEPO je bilo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi u Parizu povodom nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Predsednik Francuske Emanuel Makron pokazao je izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Srbija nije učestvovala sa svojim vojnim ešelonom, jer nije deo ni Koalicije voljnih, koja se zalaže za robusnu podršku Ukrajini, niti EU i NATO.