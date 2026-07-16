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DRON PROGONI RUSKI HELIKOPTER MI-28 I KUKAVIČKI GA OBARA: Isplivao jezivi snimak sa teritorije Rusije (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

16. 07. 2026. u 00:05

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ROBERT„Mađar“ Brovdi, komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, rekao je da je ukrajinski dron oborio ruski helikopter Mi-28 15. jula.

ДРОН ПРОГОНИ РУСКИ ХЕЛИКОПТЕР МИ-28 И КУКАВИЧКИ ГА ОБАРА: Испливао језиви снимак са територије Русије (ВИДЕО)

printscreen/instagram/robert_madyar

Helikopter je oboren u Belgorodskoj oblasti Rusije,

Video koji prati objavu prikazuje snimak drona dok progoni helikopter pre nego što se video prenos prekine.

Snimak možete pogledati OVDE

Mađaar je tvrdio da je uspešan pogodak doveo do pada letelice „na zemlju“.

Ukrajinski mediji ne mogu sa sigurnošću da potvrde ovu informaciju. 

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

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