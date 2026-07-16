MILIONI U HUMSKOJ! Partizan dogovorio transfer Vanje Dragojevića

FK Partizan dobio milionsko obeštećenje za kapitena Vanju Dragojevića.

FOTO: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan će od Vanje inkasirati 5.500.000 miliona evra plus 10 posto od narednog transfera.

Dragojević je šansu u prvom timu Partizana dobio prilično iznenada, u martu 2025. godine, a Srđan Blagojević mu je dao totalno poverenje pa čak i kapitensku traku.

Za prvi tim Partizana Dragojević je sakupio 52 nastupa, u kojima je dao četiri i asistirao za pet golova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“