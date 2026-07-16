MILIONI U HUMSKOJ! Partizan dogovorio transfer Vanje Dragojevića
FK Partizan dobio milionsko obeštećenje za kapitena Vanju Dragojevića.
Partizan će od Vanje inkasirati 5.500.000 miliona evra plus 10 posto od narednog transfera.
Dragojević je šansu u prvom timu Partizana dobio prilično iznenada, u martu 2025. godine, a Srđan Blagojević mu je dao totalno poverenje pa čak i kapitensku traku.
Za prvi tim Partizana Dragojević je sakupio 52 nastupa, u kojima je dao četiri i asistirao za pet golova.
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